Gobierno nacional apelará el fallo que favoreció a la AFA y anuló la veeduría

El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo de la Cámara Nacional en lo Civil que avaló el cambio de domicilio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto la veeduría que había sido ordenada por el Ministerio de Justicia sobre la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia.

La decisión judicial, emitida por la Sala D de la Cámara Civil, representó un fuerte revés para la estrategia de fiscalización impulsada por la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo que había cuestionado el traslado de la sede institucional desde la Ciudad de Buenos Aires hacia la localidad bonaerense de Pilar.

Desde la Casa Rosada anticiparon que buscarán revertir el fallo en una instancia superior. "Nosotros vamos a apelar", señalaron fuentes oficiales, que sostienen que la resolución afecta las facultades de control que el Estado nacional pretendía ejercer sobre la entidad madre del fútbol argentino.

El eje de la discusión: quién controla a la AFA

La Cámara entendió que, una vez aprobada e inscripta la modificación estatutaria que trasladó el domicilio legal de la AFA a Pilar, la competencia para fiscalizar a la institución pasó a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires.

Los jueces Gabriel Rolleri, Maximiliano Caia y Juan Manuel Converset consideraron que la IGJ ya no tenía facultades para inspeccionar a la entidad ni para cuestionar decisiones que habían sido previamente convalidadas por el organismo bonaerense.

Además, declararon la nulidad de la Resolución Particular 140/26 de la IGJ, que había rechazado la inscripción del cambio de domicilio, y también dejaron sin efecto la Resolución 128/2026 del Ministerio de Justicia, mediante la cual se había dispuesto una intervención informativa en grado de veeduría por un plazo de 180 días.

Un revés para la estrategia del Gobierno

La sentencia también generó repercusiones dentro del propio Ministerio de Justicia. En el Gobierno consideran que el fallo golpea el esquema de control diseñado sobre la AFA y complica el seguimiento de documentación contable, balances y otros aspectos institucionales que estaban bajo observación.

Para los magistrados, permitir que la IGJ continuara interviniendo implicaría someter a una misma entidad al control simultáneo de dos organismos estatales distintos, una situación que calificaron como incompatible con los principios administrativos y el esquema federal argentino.

La resolución judicial también remarcó que la aceptación del nuevo domicilio por parte de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense tenía plena validez administrativa y que la IGJ no podía actuar como órgano revisor de esa decisión.

Mientras tanto, la AFA suma una nueva victoria judicial en su disputa con el Gobierno nacional. Sin embargo, desde Nación dejaron en claro que el conflicto está lejos de concluir y que la apelación será el próximo paso para intentar recuperar la competencia sobre las actuaciones que habían sido impulsadas desde la IGJ y el Ministerio de Justicia.

La controversia abre ahora una nueva etapa judicial, en una discusión que excede al fútbol y pone en debate los límites de las facultades de control entre organismos nacionales y provinciales.