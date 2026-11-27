El Gobierno nacional incluirá el acuerdo comercial con Estados Unidos en las sesiones extraordinarias de diciembre y prevé enviarlo al Congreso durante la próxima semana. Se trata del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI), firmado en febrero de 2026 y modificado mediante un protocolo adicional en octubre.

La decisión fue confirmada por integrantes de la primera línea del Gabinete, luego de las negociaciones internas para definir el temario legislativo. La Casa Rosada busca avanzar con su aprobación parlamentaria antes del inicio del año electoral.

Qué contempla el acuerdo bilateral

El instrumento fue firmado el 5 de febrero de 2026 en Washington por el canciller Pablo Quirno y el representante comercial estadounidense Jamieson Greer. Establece compromisos sobre acceso a mercados, inversiones, reducción de barreras comerciales, procedimientos aduaneros, propiedad intelectual y comercio digital.

El protocolo adicional del 15 de octubre modificó las disposiciones arancelarias originales para adaptarlas a los cambios en la política comercial estadounidense. Entre otros puntos, eliminó referencias a los aranceles recíprocos cuestionados judicialmente en Estados Unidos y estableció un tratamiento basado en las tasas de nación más favorecida para los productos argentinos incluidos.

La modificación no implica una exención general de aranceles para todas las exportaciones argentinas. Estados Unidos mantuvo excepciones vinculadas con instrumentos de defensa comercial, seguridad nacional y otras facultades previstas en su legislación.

Los compromisos de Argentina y Estados Unidos

Entre los beneficios anunciados por la Cancillería se encuentra la ampliación a 100.000 toneladas del acceso preferencial de carne bovina al mercado estadounidense, con 80.000 toneladas adicionales respecto del cupo anterior. En su presentación inicial, el Gobierno estimó que esa mejora podría generar unos 800 millones de dólares adicionales en exportaciones.

Por su parte, Argentina asumió compromisos para reducir o eliminar aranceles sobre determinados productos estadounidenses. El esquema comprende 221 posiciones arancelarias con eliminación de derechos de importación y otras 20 con reducción al 2%, principalmente vinculadas con autopartes.

El trámite que deberá completar el Congreso

El acuerdo todavía no está en vigor y necesita la aprobación del Poder Legislativo argentino para completar el procedimiento interno. Según el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, corresponde al Congreso aprobar o desechar los tratados internacionales.

El debate parlamentario no permitirá modificar unilateralmente las obligaciones negociadas entre ambos países, por lo que cualquier revisión requeriría un nuevo entendimiento bilateral. Además, la aprobación legislativa no implicará necesariamente la aplicación inmediata de todas las disposiciones, ya que deberán cumplirse las condiciones y notificaciones previstas en el tratado.