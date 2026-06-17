El Sector Público Nacional cerró mayo con un superávit fiscal financiero de $478.613 millones, impulsado por un resultado primario positivo y una dinámica de ingresos y gastos que volvió a ubicarse por debajo de la inflación.

Según datos del Ministerio de Economía, el mes se explicó por un superávit primario de $1,92 billones y pagos de intereses de deuda por $1,45 billones, lo que consolidó el resultado positivo del período.

En los primeros cinco meses del año, el Estado acumuló un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI y un superávit primario de alrededor del 0,7%, en línea con la estrategia oficial de equilibrio fiscal.

Los ingresos totales alcanzaron $14,53 billones, con una suba nominal del 27,8% interanual, aunque por debajo de la inflación, lo que implicó caída en términos reales. Dentro de ese rubro, Ganancias fue el principal motor con un incremento del 72,5%.

Del lado del gasto, las erogaciones primarias sumaron $12,61 billones, con una suba del 30,3% interanual, también inferior al avance de precios. Las prestaciones sociales fueron el componente principal, mientras que salarios públicos y transferencias mostraron incrementos por debajo de la inflación.

En contraste, los subsidios económicos crecieron de forma moderada, con foco en energía y transporte, mientras que el gasto de capital se mantuvo estable respecto del mes previo.

Economía destacó además la transferencia de utilidades del Banco Central al Tesoro, destinada a reducir compromisos financieros del Estado.

Con estos números, el Gobierno reafirma el objetivo de sostener el equilibrio fiscal como ancla del programa económico, en un contexto de actividad aún presionada por la inflación.