La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, establece cambios en las funciones de la autoridad monetaria, limita sus posibilidades de financiar al Estado y fija como objetivo principal preservar el valor de la moneda.

La aprobación se produjo luego de que el Senado introdujera modificaciones al proyecto original y el texto regresara a la Cámara baja para su revisión. Entre los principales cambios se encuentran la prohibición de financiar al Tesoro, la modificación del régimen de distribución de utilidades y nuevas reglas para administrar las reservas internacionales.

El Banco Central tendrá como objetivo preservar el valor del peso

Uno de los ejes centrales de la reforma es establecer que la misión primaria y fundamental del Banco Central será preservar el valor de la moneda. De esta manera, se eliminan los objetivos incorporados en 2012, vinculados con la promoción del empleo, la estabilidad financiera y el desarrollo económico con equidad social.

La nueva normativa también prohíbe que la entidad financie al Estado, tanto de manera directa como indirecta. Esto implica eliminar los adelantos transitorios al Tesoro y la posibilidad de comprar títulos públicos en el momento de su emisión para transferir recursos al Gobierno.

Qué pasará con las utilidades y las reservas

Otro de los cambios alcanza a la distribución de las ganancias contables del Banco Central, que ya no podrán girarse libremente al Tesoro. Esos recursos deberán destinarse a cubrir pérdidas acumuladas, fortalecer el patrimonio de la entidad o atender obligaciones de deuda pública.

La reforma también elimina las Letras Intransferibles, títulos que el Tesoro entregaba al Banco Central a cambio de divisas de las reservas internacionales. Además, actualiza las disposiciones para administrar y proteger esos activos.

Los cambios en la designación y remoción de autoridades

El régimen de designación y remoción de las autoridades del Banco Central también fue modificado durante el tratamiento en el Senado. La propuesta original establecía que para remover al presidente, vicepresidente y directores se necesitaba el respaldo de dos tercios de los presentes en ambas cámaras, pero la Cámara alta eliminó ese mecanismo.

Con la modificación aprobada por el Senado, la designación y una eventual remoción de los integrantes del directorio quedaron sujetas a la mayoría absoluta de la Cámara alta. De esta manera, el texto que volvió a Diputados contempló un mecanismo diferente al planteado inicialmente por el Poder Ejecutivo.