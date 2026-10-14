El Gobierno promulgó la reforma que elimina el beneficio de Zona Fría para más de tres millones de usuarios en el país. Gracias al apoyo de diputados y senadores de las provincias aliadas al oficialismo, se terminó de reglamentar el nuevo esquema que elimina el beneficio automático por criterio geográfico para decenas de localidades del país que históricamente se veían afectadas por las bajas temperaturas.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, reorienta los subsidios exclusivamente hacia la región patagónica, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, dejando a más de tres millones de usuarios de un centenar de departamentos sin esta bonificación en sus tarifas.

La iniciativa había sido aprobada por el Congreso el pasado 24 de septiembre tras un intenso debate legislativo donde se desoyeron las advertencias de especialistas. Desde el oficialismo justificaron el recorte argumentando un ahorro fiscal estimado entre los 200 mil y 480 mil millones de pesos, fondos que se destinarán a proteger el superávit fiscal ante la caída de la recaudación.

Requisitos y focalización del nuevo régimen

La promulgación, oficializada este martes, vincula la continuidad de la asistencia a un Régimen de Subsidios Focalizados condicionado a consumos base y al cumplimiento de estrictos requisitos por parte de los usuarios residenciales:

Ingresos familiares: Los hogares de cuatro integrantes no deben poseer ingresos netos conjuntos superiores a tres Canastas Básicas Totales (aproximadamente 4,8 millones de pesos).

Vivienda popular: Se contemplan aquellos hogares cuyos integrantes cuenten con el Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP.

Ex combatientes y salud: Se incluye a veteranos de la Guerra de Malvinas a cargo del hogar y a personas que acrediten el Certificado Único de

Discapacidad (CUD), este último sujeto a evaluaciones específicas.

El nuevo esquema de subsidios focalizados se extenderá formalmente hasta el 31 de diciembre de 2031. El sistema conservará un recargo de hasta el 7,5 por ciento sobre el precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte destinado a financiar el fondo fiduciario, un porcentaje que el Poder Ejecutivo podrá modificar hasta en un 50 por ciento según sus criterios.

Asimismo, la normativa refuerza el traslado directo de los costos de adquisición de energía a las facturas de gas natural y electricidad. Por otro lado, la legislación extiende el horizonte de promoción de energías renovables hasta el año 2045 y elimina normativas anteriores de incentivos a inversiones en hidrocarburos, aunque resguardando los derechos previamente adquiridos.



