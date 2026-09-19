El presidente de Caprimsa, Fernando Godoy, cuestionó a otras cámaras vinculadas a la actividad minera por lo que definió como “relaciones carnales” con los gobiernos y marcó una diferencia con la postura de su entidad.

“Nosotros, en relaciones carnales, no. ¿Por qué? Porque creemos que las instituciones tienen que ser transparentes, perdurar en el tiempo, tienen que tener una relación sana con el Gobierno, de apoyo cuando tiene que tener y de crítica cuando tiene que tener”, afirmó en el Café de la Política que se emite en HUARPE TV.

Godoy incluyó en su cuestionamiento a la Cámara Minera, la CAEM y otras instituciones. Según su mirada, esas entidades tienen una cercanía mayor con el poder político. “No sé si hacen lo que el Gobierno quiere, pero sí tienen relaciones carnales y están en ese juego de cosas que nosotros no lo queremos”, sostuvo.

El dirigente planteó que Caprimsa busca mantener una relación exclusivamente institucional y aseguró que su crecimiento no estuvo atado a respaldos del poder político. En ese sentido, defendió una representación basada en el trabajo con los proveedores y en la discusión de las condiciones que tendrá el desarrollo minero en la provincia.

“Las instituciones tienen que tener un alto valor ético y moral”, sostuvo Godoy, quien también cuestionó la utilización de fotografías o gestos de cercanía con funcionarios para instalar públicamente una relación privilegiada.

“Todavía no está el boom de la minería”

Más allá de la discusión entre cámaras, Godoy puso el foco en el momento que atraviesa la actividad minera y advirtió que la expansión que transforme de manera profunda a la economía sanjuanina todavía no comenzó.

“Todavía no está el boom de la minería”, afirmó. Según estimó, todavía podría faltar alrededor de un año y medio para que esa etapa tome mayor impulso, mientras que el impacto más extendido sobre los comercios, servicios y actividades del día a día podría demandar entre cinco y diez años.

En ese proceso, Godoy pidió evitar expectativas desmedidas y advirtió que el encarecimiento de terrenos, alquileres y espacios para operar puede terminar jugando en contra de la actividad. Una suba de precios que no genere beneficios concretos para los vecinos, planteó, puede afectar la “licencia social” de la minería.

Por eso, insistió en que las oportunidades que genere el crecimiento minero deben traducirse en mayor participación de proveedores sanjuaninos y en una cadena de valor que permita que buena parte del movimiento económico permanezca en la provincia.

El presidente de Caprimsa también señaló la necesidad de pensar infraestructura y logística con una mirada de largo plazo, especialmente frente a la posibilidad de que parte de la producción tenga salida por Chile. Para Godoy, San Juan necesita discutir qué obras y condiciones debe generar para que la actividad minera tenga un impacto más amplio.

En esa línea, pidió no pensar solamente en los próximos años, sino en una estrategia de alrededor de 30 años para el desarrollo minero de San Juan.

Textuales

Fernando Godoy / Presidente de Caprimsa