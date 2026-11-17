Juan Pablo Gómez, dirigente peronista de Rivadavia, dejó una definición sobre el futuro del PJ de San Juan y la renovación de sus liderazgos: “En el peronismo no hay herederos. No hubo con Perón, no hubo con ningún dirigente de peso. Y con Gioja o Uñac no van a haber herederos”. Además, cuestionó el dedo como mecanismo de selección de candidatos y sostuvo que las nuevas generaciones deben construir su propia representatividad dentro del partido.

Durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV, Gómez planteó que el peronismo atraviesa un proceso de renovación generacional que debe darse a partir de la discusión interna y la construcción de nuevos espacios de poder. En ese sentido, consideró que la continuidad política de José Luis Gioja no debe depender de la aparición de un sucesor designado.

Al referirse al exgobernador, manifestó su respeto y admiración, pero sostuvo que es momento de que otros dirigentes asuman mayor protagonismo. “Me parece que es momento de que tomemos esta iniciativa, que nos pongamos al frente”, expresó. También mencionó a Facundo Perrone, Cristian Andino y otros referentes que forman parte de las nuevas generaciones del justicialismo.

Consultado sobre si Perrone podría convertirse en el heredero político de Gioja, Gómez consideró que tiene características propias y no necesariamente busca ocupar ese lugar. Para el dirigente, los liderazgos no se transmiten por designación, sino que deben surgir de la construcción política y la representatividad.

Críticas al dedo y defensa de las PASO

Gómez también apuntó contra la selección de candidatos por decisión de las conducciones partidarias. “Creo que el dedo le ha hecho mucho mal a la política en Argentina, y en San Juan en específico”, afirmó. En su análisis, ese mecanismo perjudicó la renovación y profundizó los problemas internos del peronismo.

Como alternativa, defendió las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a las que consideró el mejor sistema electoral para resolver las diferencias dentro de los partidos. “Siempre es mejor que el garante de la voluntad de lo que suceda sea la gente”, señaló. Además, sostuvo que el justicialismo necesita reglas claras de cara a 2027 y que la unidad no debe confundirse con uniformidad.

En esa misma línea, consideró que las internas pueden enriquecer al espacio político y que las diferencias entre sus distintas vertientes no deben evitarse, sino resolverse democráticamente.

Kicillof y los nombres para 2027

En el plano nacional, Gómez respaldó al gobernador bonaerense Axel Kicillof y consideró que tiene las mayores posibilidades de convertirse en candidato presidencial del peronismo. “Naturalmente, el candidato va a ser Kicillof”, afirmó. Fundamentó su posición en el enfrentamiento político con el gobierno de Javier Milei, su gestión en Buenos Aires y la expectativa que, a su entender, genera dentro del espacio.

Para San Juan, mencionó a Sergio Munisaga, Fabián Gramajo, Facundo Perrone, Cristian Andino y Jorge Chica como dirigentes con posibilidades de liderar al peronismo en el próximo turno electoral. También dejó abierta la posibilidad de que Gioja tenga un nuevo período de protagonismo.

De esta manera, Gómez planteó una discusión que atraviesa al justicialismo provincial: cómo construir nuevos liderazgos sin depender de las figuras históricas y cómo resolver las candidaturas de 2027 sin recurrir a decisiones impuestas desde arriba.

Textuales

Juan Pablo Gómez / Dirigente peronista de Rivadavia