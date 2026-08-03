El paro nacional convocado por Ctera para este lunes 3 de agosto tendrá en San Juan un condimento adicional: volverá a poner a prueba la aplicación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Mientras UDAP y AMET confirmaron su adhesión a la medida de fuerza, la Provincia volvió a exigir que se garantice el funcionamiento del 75% del servicio educativo, obligación que los gremios rechazan y que promete derivar en una disputa judicial. UDA San Juan no adhirió al paro.

La medida de fuerza fue convocada por Ctera en reclamo de la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y por la actualización del salario mínimo docente, que el sindicato denuncia permanece congelado en 500 mil pesos desde hace un año.

En paralelo, el Ministerio de Capital Humano recordó que continúa vigente la Ley 27.802, incorporada con la reforma laboral, que declara a la educación como servicio esencial y obliga a garantizar una cobertura mínima del 75% durante las huelgas. Además, advirtió que el incumplimiento podrá ser sancionado por los mecanismos previstos en la legislación.

En San Juan, la Subsecretaría de Trabajo notificó a UDAP mediante la Resolución 157-ST-2026 para que cumpla con esa normativa. Sin embargo, el gremio respondió ratificando su adhesión al paro nacional, rechazó la resolución en todos sus términos, sostuvo que la autoridad laboral provincial carece de competencia para intervenir en una medida de alcance nacional y dejó planteada la reserva de promover una acción judicial de amparo.

La discusión ya no pasa únicamente por el reclamo salarial. El nuevo escenario enfrenta dos interpretaciones: mientras el Gobierno sostiene que la educación, por ser un servicio esencial, debe mantener una prestación mínima durante las medidas de fuerza, los sindicatos consideran que esa exigencia vulnera el derecho constitucional de huelga cuando se trata de una convocatoria nacional.

El antecedente de marzo

El conflicto marca un giro respecto de lo ocurrido apenas días después de la aprobación de la reforma laboral. En marzo, San Juan fue la primera provincia del país en aplicar la nueva normativa cuando la Subsecretaría de Trabajo intimó a los gremios docentes a garantizar el 75% del servicio durante un paro de 48 horas.

En aquella oportunidad, UDAP resolvió levantar la medida de fuerza prevista para el 11 y 12 de marzo tras recibir la notificación oficial. Cinco meses después, el escenario cambió por completo. Frente a una nueva intimación, el gremio decidió sostener el paro, rechazar la competencia de la autoridad laboral provincial y anticipar que llevará la discusión a la Justicia.

De esta manera, San Juan volverá a convertirse en uno de los primeros distritos donde se pondrá a prueba el alcance de la reforma laboral frente a un paro nacional docente. Más allá del nivel de acatamiento que tenga la huelga, el conflicto también servirá para medir hasta dónde puede aplicarse la nueva legislación y si la interpretación impulsada por el Gobierno logra sostenerse frente a los planteos sindicales y una eventual intervención judicial.