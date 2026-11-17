El calendario avanza hacia el cierre de 2026 y las tradicionales reuniones con amigos, compañeros de trabajo y familiares empiezan a copar la agenda de los sanjuaninos. Sin embargo, prender el fuego en la provincia implica hoy un desembolso importante que obliga a planificar cada compra con anticipación.

Según los últimos relevamientos en carnicerías locales durante noviembre, organizar un asado completo para 10 comensales demanda un presupuesto que oscila entre los $110.000 y los $165.000.

El corte estrella de la gastronomía local, la punta de espalda, lidera los tableros de precios al ubicarse en torno a los $22.000 por kilo en los mostradores de San Juan. Si la idea es calcular el clásico medio kilo de carne por persona, solo este corte absorbe $110.000 del presupuesto total, dejando poco margen para el resto de la mesa. Por su parte, otras opciones tradicionales como el vacío y las carnes blandas especiales rondan los $20.000 el kilo, consolidando un piso alto para quienes buscan cortes vacunos de primera línea.

Para aquellos que necesitan ajustar los números frente a la caída del poder adquisitivo, el mercado ofrece alternativas vacunas con mejor relación entre precio y rendimiento. El asado de tira o costillar se consigue entre $12.800 y $15.000 el kilo, mientras que el asado de carnicero aparece como una opción intermedia cerca de los $18.000. Sumar achuras como chorizos o chinchulines permite completar el volumen necesario en la parrilla sin disparar el ticket final de la carnicería.

La estrategia más efectiva en noviembre de 2026 para abaratar las juntadas de fin de año pasa por diversificar la parrilla con carnes alternativas que mantienen valores muy inferiores. El kilo de pollo se comercializa actualmente entre $3.500 y $4.500, y los cortes de cerdo como la costilla se ubican entre $5.500 y $8.200 según el comercio. Combinar cortes vacunos con cerdo y pollo permite reducir el gasto por persona en más de un 30%, logrando una reunión abundante antes de los posibles aumentos del 10% al 15% que el sector proyecta para diciembre.

Bebidas y verduras para completar la mesa

A la hora de cerrar la cuenta definitiva para 10 invitados, las ensaladas y el brindis representan un capítulo aparte que conviene aprovechar con precios de estación. En la Feria y Mercado de Abasto de Capital, el tomate bajó en los últimos días a $2.000 el kilo tras el ingreso de producción local, mientras que se consiguen promociones de dos plantas de lechuga por $1.000, papa a $1.000 el kilo y dos kilos de cebolla por $1.500. De este modo, armar una buena fuente de ensalada mixta y papas a la parrilla suma apenas entre $6.000 y $9.000 al gasto general.

El rubro de las bebidas exige un cálculo más cuidadoso, ya que impacta de lleno en el ticket final según las preferencias del grupo. Entre gaseosas de primera línea, aguas saborizadas, vinos tintos de gama media y cervezas, el gasto estimado ronda entre los $3.500 y $6.000 por persona, agregando otros $35.000 a $60.000 a la planilla. Así, una juntada completa con carne vacuna, achuras, ensaladas y bebidas para 10 personas en San Juan termina rondando entre los $155.000 y los $230.000 en total.