La Justicia Federal de Santa Cruz encontró documentación vinculada al empresario Lázaro Báez en un galpón de Río Gallegos que habría sido utilizado por una organización narcocriminal. El procedimiento permitió secuestrar cajas con papeles de sus empresas, títulos de vehículos y documentación de su entorno familiar.

El inmueble está ubicado en el barrio El Faro y fue allanado en el marco de una investigación por transporte de cocaína, lavado de activos y asociación ilícita. Según publicó TN, entre los elementos encontrados había documentación de Austral Construcciones y Kank y Costilla, firmas vinculadas al empresario, además de carpetas relacionadas con licitaciones viales.

De acuerdo con informaciónz publicada por Clarín, los investigadores secuestraron 85 cajas con documentación, pólizas de seguros, títulos de automotores y una máquina retroexcavadora. También encontraron camionetas, varias de ellas registradas a nombre de una de las empresas de Báez.

La hipótesis sobre los vínculos con la banda narco

El hallazgo se suma a una investigación que busca determinar si una organización dedicada al traslado de cocaína utilizaba propiedades vinculadas a Báez para desarrollar sus actividades. Según la hipótesis fiscal, el grupo habría tenido como fachada un lavadero que funcionaba en un inmueble perteneciente a Kank y Costilla.

Para el fiscal federal Julio Zárate, Báez habría encabezado la estructura y contado con la colaboración de su pareja, Claudia Noemí Insaurralde, y de Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como "Budín". De acuerdo con la investigación, este último se habría encargado de administrar bienes y cobrar alquileres.

La causa se inició a partir de una pesquisa sobre una banda que transportaba cocaína en camiones por Santa Cruz, con actividad registrada al menos desde diciembre de 2025. Las escuchas telefónicas incorporadas al expediente derivaron en una investigación paralela por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Investigan movimientos por casi $391 millones

Entre las pruebas analizadas por la Fiscalía aparecen conversaciones telefónicas en las que Báez habría dado instrucciones desde la cárcel sobre la administración de las estancias La Entrerriana y Alquinta. En una de esas comunicaciones, fechada el 5 de octubre, afirmó: "Yo voy a supervisar los dos lados".

Los investigadores también analizan un contrato de alquiler de la estancia La Entrerriana por $2 millones mensuales, con una deuda acumulada de $12 millones. Además, la Fiscalía vincula a la presunta organización con movimientos financieros por aproximadamente $390,9 millones.

A comienzos de noviembre se realizaron 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires. Durante esos procedimientos se secuestraron vehículos, drogas, armas y documentación. Entre los detenidos estuvieron Insaurralde, Ibáñez y Valentina Devetac.

Báez, que cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas Ruta del Dinero K y Vialidad, también fue investigado en el marco de estos procedimientos. La Justicia busca determinar ahora cómo se administraban los bienes vinculados al empresario y qué participación habría tenido cada uno de los involucrados en la presunta estructura criminal.