La empresa argentina Havanna prepara su desembarco en China, impulsada por la popularidad del alfajor que desarrolló junto a Lionel Messi. La compañía avanza con los registros necesarios para comercializar sus productos y mantiene conversaciones con potenciales distribuidores del mercado asiático.

“Estamos en pleno proceso. Estamos terminando los registros para poder vender el alfajor allá”, señalaron desde la firma al Diario La Nación. También indicaron que participaron en ferias de alimentos y que mantienen negociaciones avanzadas con distribuidores.

El alfajor de Messi como impulso internacional

La compañía participó en la feria SIAL de París y en la CIIE de China, con el objetivo de promover la marca y captar importadores y distribuidores. Desde Havanna destacaron que el producto desarrollado junto al capitán de la Selección argentina fue una referencia importante para avanzar en el nuevo mercado.

La expectativa de la empresa es concretar los primeros acuerdos comerciales una vez que finalicen los trámites necesarios para vender sus productos. Aunque señalaron que avanzarán “paso a paso”, consideran posible que el desembarco se concrete a comienzos de 2027.

La alianza global de colaboración con Messi fue suscripta en junio y forma parte de la estrategia de internacionalización de la compañía. Durante el tercer trimestre, además, la firma afianzó la comercialización del formato pouch de mini alfajores, con un diseño que homenajea distintos momentos de la carrera deportiva del futbolista.

La expansión en otros mercados

Después de su lanzamiento en Argentina, el formato de mini alfajores comenzó a comercializarse en Chile, Paraguay y España. Al cierre de septiembre, Havanna contaba con 297 locales en el país y otros 256 establecimientos en el exterior.

En paralelo, la empresa puso en marcha una planta industrial en España para abastecer a franquicias y distribuidores europeos. La fábrica produce alfajores de chocolate, de merengue y mini alfajores, con el objetivo de reducir la dependencia de la logística de importación desde Argentina.

Menores ventas y mejora de los márgenes

El avance internacional se produce mientras la compañía atraviesa un escenario de menor volumen de ventas en el mercado local. Durante el tercer trimestre de 2026, registró ingresos consolidados por $35.494 millones, un 25,8% menos que en el mismo período del año anterior.

En ese mismo trimestre, el volumen de kilogramos comercializados cayó un 18%, aunque la firma obtuvo un resultado neto positivo de $1.395 millones. La empresa atribuyó parte de la mejora de sus resultados a la reducción de costos financieros y a la baja en la cotización internacional del cacao.