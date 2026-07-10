El Departamento de Hidráulica de San Juan ha dado un paso decisivo para resolver la crisis de infraestructura hídrica en una de las zonas más críticas de la provincia. Su director, José María Ginestar, confirmó a DIARIO HUARPE que, tras superar exitosamente las pruebas piloto de la innovadora "malla cementicia", el organismo ya está "armando los papeles" y "puliendo los números" para ejecutar la impermeabilización de cuatro kilómetros de canales en el Quinto Cuartel, Pocito. Esta decisión implica la aprobación del uso de fondos disponibles para dar respuesta a un reclamo histórico de los pequeños productores, quienes no veían obras de esta envergadura en su sector desde hace medio siglo.

La confirmación llega luego de un periodo de evaluación técnica en el terreno donde el sistema demostró su eficiencia. Según explicó Ginestar, el plan consiste en terminar un canal de 2.000 metros (restando los 200 metros ya ejecutados como prueba) y sumar un segundo canal paralelo de otros 2.000 metros. "La idea es ya tener un canal completo y ver el resultado con más cuerpo", señaló el funcionario, destacando que la tecnología tuvo una excelente aceptación entre los regantes de la zona, quienes aprobaron el funcionamiento del nuevo sistema.

La tecnología evaluada, descrita como una "colcha" cementicia, permitió reducir drásticamente las filtraciones que en suelos ripiosos como los de Pocito pueden superar el 60% del caudal. El análisis de costos fue el factor final para la aprobación: aunque el material tiene un valor cercano a los 12 dólares por metro cuadrado, el costo total de la obra representa apenas un tercio de lo que demandaría el hormigonado tradicional, permitiendo una mayor cobertura con el mismo presupuesto. Con esta aprobación, se busca revertir la situación de productores que, debido a la ineficiencia del riego, solo podían cultivar una mínima fracción de sus tierras.

Tecnología de vanguardia para el riego pocitano

El sistema que se aplicará en los 4 kilómetros del Quinto Cuartel consiste en una manta de 13 milímetros de espesor compuesta por una base geotextil no tejida y una capa de cemento. Una de las principales ventajas que Ginestar resaltó es la velocidad de ejecución: "En un par de horas ya tenés 100 metros de canal", explicó, contrastando con la compleja logística y los tiempos de fraguado que exige el hormigón convencional.

Además de su rapidez, esta "malla" ofrece una durabilidad superior y es resistente al vandalismo. Al hidratarse, el material fragua en solo 24 horas y se adapta perfectamente a las irregularidades del cauce, garantizando una impermeabilidad total y evitando el crecimiento de malezas gracias a sus propiedades antiraíz. Este avance es vital para los productores de vid, olivo y hortalizas de Pocito, quienes durante años lucharon contra canales de tierra obstruidos por sedimentos y vegetación.

El financiamiento y la transparencia de los recursos

La aprobación de los fondos para estas obras responde también a un ordenamiento administrativo impulsado por Ginestar. El titular de Hidráulica reconoció que se analizaron los números de las juntas de riego, identificando que en Pocito existía un superávit cercano a los 300 millones de pesos aportados por los propios regantes. El objetivo de la gestión actual es asegurar que esos recursos se traduzcan de manera directa en mejoras visibles para quienes realizan el aporte.

"Estamos terminando de pulir los números para hacer la primera horita ya con más cuerpo", afirmó Ginestar en referencia a los 4 kilómetros proyectados. Este sinceramiento de las cuentas busca pasar de un sistema de "parches" a uno de mantenimiento continuo y eficiente. Los fondos no solo cubrirán la manta cementicia, sino también el acondicionamiento previo del cauce y el movimiento de suelos necesario para la correcta instalación del sistema.

Un cambio de paradigma en la gestión del agua

El proyecto en el Quinto Cuartel se presenta como el modelo a seguir para el resto de la provincia. La visión de la actual gestión de Hidráulica es intervenir eventualmente en los 1.600 kilómetros de la red de canales de San Juan. Para Ginestar, la clave está en la combinación de tecnología, como el uso de drones para el seguimiento del sistema y la reparación de compuertas desarenadoras, con soluciones de impermeabilización de rápida aplicación como la probada en Pocito.

El impacto de esta obra será inmediato para los regantes. Productores que hoy ven cómo el agua se infiltra antes de llegar a sus fincas podrán recuperar su capacidad productiva. Con la aprobación de estos primeros 4 kilómetros, el Gobierno Provincial inicia una etapa de modernización hídrica que busca optimizar cada litro de agua en un contexto de escasez global, priorizando las zonas que, como el Quinto Cuartel, sufrieron décadas de desidia estructural.