Luego de un periodo de evaluación en el terreno, los resultados preliminares del nuevo sistema de impermeabilización de canales han generado optimismo en el Estado provincial. José María Ginestar, director de Hidráulica, brindó detalles a DIARIO HUARPE sobre el desempeño de la malla cementicia instalada como prueba piloto en el Quinto Cuartel, Pocito. Según el funcionario, el sistema ha superado con éxito las exigencias técnicas, aunque aclaró que su implementación masiva en la provincia depende ahora de un análisis financiero riguroso que compare esta tecnología con el hormigonado convencional.

La prueba, que comenzó a mediados de mayo, consistió en la colocación de tramos experimentales de 100 metros utilizando una "colcha" o malla cementicia. Esta tecnología de vanguardia fue presentada como una solución urgente ante las filtraciones drásticas en suelos ripiosos, un reclamo histórico de los productores de vid, olivo y chacra de la zona. Ginestar destacó que, desde una perspectiva estrictamente operativa, "lo técnico ha andado bien" y que el material se acomoda eficientemente a las irregularidades del terreno.

A diferencia del hormigón tradicional, que requiere tiempos de fraguado extensos y una logística compleja, la malla cementicia se destaca por su velocidad. "La instalación es sumamente fácil y rápida. En un par de horas ya tenés 100 metros de canal", explicó Ginestar a este medio.

El proceso consiste en acondicionar el cauce, extender la manta e hidratarla, logrando un fraguado completo en apenas 24 horas. Además, el ahorro de agua durante la obra es notable: el sistema consume solo 5 litros por metro cuadrado, frente a los 25 litros que demanda el hormigón convencional.

Sin embargo, el titular de Hidráulica fue cauteloso respecto al futuro inmediato del proyecto. "Estamos esperando que las empresas que ofrecen este producto nos pasen los precios finales actualizados para ver cuál es el costo en definitiva y compararlo con el hormigón. La prueba anda bien, pero el número es el que manda", enfatizó Ginestar.

El factor económico: la clave para la escala provincial

Aunque los resultados técnicos son positivos, el costo por metro cuadrado es el eje de la discusión actual. Según datos de Hidráulica, el valor del material ronda los 12 dólares por metro cuadrado, sin contar la mano de obra ni el movimiento de suelos. Por ejemplo, impermeabilizar un tramo de 1.000 metros cuadrados de superficie requeriría una inversión inicial de aproximadamente US$12.000 solo en suministros.

Ginestar explicó que la intención es terminar primero el canal de 1.600 metros en el Quinto Cuartel utilizando este sistema para luego evaluar su expansión a otros departamentos. Si los costos finales confirman que esta tecnología representa un ahorro significativo respecto al hormigón —estimado inicialmente en un tercio del valor tradicional—, San Juan podría intervenir en una mayor cantidad de kilómetros con el mismo presupuesto oficial.

"Esperemos que los números cierren, porque esto va a ser una solución para todas las zonas de San Juan que sufren esta problemática", comentaron productores locales tras observar los avances en Pocito.

Eficiencia técnica y resistencia al vandalismo

La tecnología evaluada en Pocito consiste en una manta de 13 milímetros de espesor, compuesta por una base geotextil no tejida, una capa de cemento (13 kilos por metro cuadrado) y una cobertura superior de geotextil tejido. Esta estructura no solo garantiza la impermeabilidad, sino que ofrece propiedades antiraíz, evitando el crecimiento de malezas que suelen obstruir los canales de tierra.