El Departamento de Hidráulica de San Juan, esta semana, inició formalmente con la prueba piloto del nuevo sistema de impermeabilización de canales, diseñado para mitigar las drásticas pérdidas de agua por filtración en el Quinto Cuartel, departamento de Pocito. Esta acción fue confirmada a DIARIO HUARPE por el titular del organismo, José María Ginestar, quien destacó que la iniciativa surge como una respuesta directa a las necesidades urgentes del sector productivo local.

El inicio de estos trabajos representa el cumplimiento de un compromiso asumido por el funcionario tras el reclamo que los productores de la zona hicieron público en el mes de marzo a través de DIARIO HUARPE. En aquella oportunidad, los regantes denunciaron falta de infraestructura adecuada y deterioro de los canales de tierra. Tras escuchar las demandas, Ginestar se reunió con los afectados para presentar un plan de soluciones técnicas, entre las cuales la tecnología que hoy se pone a prueba es la gran protagonista para modernizar el sistema.

La prueba consiste en la instalación de tramos experimentales de unos 100 metros cada uno, utilizando una tecnología de vanguardia provista por empresas interesadas en el proyecto. Se trata de una "colcha" o malla cementicia, una evolución de la geomembrana tradicional que destaca por su rapidez de colocación y durabilidad frente a factores externos. Según detalló el titular de Hidráulica, este material se acomoda eficientemente a las condiciones del terreno.

Innovación técnica: la "colcha" cementicia

La principal novedad de este sistema es su eficiencia operativa y económica. A diferencia del hormigonado tradicional o el entubado, que demandan inversiones millonarias y largos tiempos de ejecución, esta malla cementicia se coloca en cuestión de horas. "La instalación es sumamente fácil y rápida. En un par de horas ya tenés 100 metros de canal", detalló el funcionario en referencia a la agilidad del proceso.

Además de la velocidad, el factor económico es determinante para la escala provincial. Esta tecnología podría representar apenas un tercio del costo de las soluciones tradicionales, lo que abriría la puerta para intervenir en una mayor cantidad de kilómetros con el mismo presupuesto. El material, además de ser duradero, posee la ventaja de no ser vandalizable, lo que asegura una mayor vida útil de la obra en zonas rurales.

La voz de los protagonistas

La noticia ha sido recibida con optimismo por los productores de Pocito, quienes ven en esta obra el inicio de una solución esperada durante décadas. Marcos Lucato, pequeño productor olivícola del Quinto Cuartel, manifestó su satisfacción ante el cumplimiento de los plazos acordados. "La verdad que estamos muy contentos porque, tal como se comprometió Ginestar, este lunes comenzaron con el plan de obras en el Quinto", señaló Lucato a DIARIO HUARPE.

El productor también destacó la apertura al diálogo y la ejecutividad demostrada por el actual titular de Hidráulica: "Primero hicieron una limpieza importante del canal y luego colocaron el nuevo sistema de impermeabilización. Esperemos que funcione, porque esto va a ser una solución para todas las zonas de San Juan que sufren esta problemática".

Para los agricultores locales, la eficiencia del riego es vital para sostener cultivos de vid, olivo y chacra que dependen de cada litro asignado en sus turnos de riego.

Con el lanzamiento del agua por estos días, el sistema del Quinto Cuartel enfrenta su primera "prueba de rigor" bajo condiciones reales de uso. Si la tecnología cumple con las expectativas de reducir drásticamente la infiltración en suelos ripiosos, San Juan podría estar ante un cambio de paradigma en la gestión de su recurso más escaso y valioso: el agua.

Un sistema con cinco décadas de atraso

Más allá de la prueba puntual en Pocito, el diagnóstico oficial revela un escenario preocupante: el sistema de riego provincial arrastra un atraso de mantenimiento de al menos 50 años. El 40% de los canales no ha recibido intervenciones profundas en décadas, lo que ha llevado al Gobierno de San Juan a proyectar una intervención ambiciosa sobre 1.600 kilómetros de la red hídrica.

El plan integral no solo incluye la impermeabilización con nuevos materiales, sino también la puesta en valor de más de 1.200 compuertas y una inversión ya en marcha de $2.100 millones para la monda de canales en 17 departamentos. Incluso se analiza la incorporación de tecnología satelital y drones para realizar un seguimiento permanente del estado de las acequias y detectar obstrucciones de manera anticipada.