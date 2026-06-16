Fiel a su estilo de comunicación en redes sociales, el Gobierno nacional anunció la aprobación de la adhesión del megaproyecto Vicuña al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), bajo la categoría PEELP (Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo), por US$9.700 millones.Luego, el CEO de Vicuña emitiò su opinión sobre tan importante hito para el proyecto minero. Se trata del único proyecto de cobre de Argentina en obtener esa calificación por su relevancia estratégica. Con tal monto,Vicuña será la mayor inversion minera del país y esto ya genera mucho entuciasmo en diferentes sectores.

"Esta aprobación representa un paso relevante para el desarrollo de Vicuña, al otorgar un marco de previsibilidad y seguridad jurídica de largo plazo", señaló Ron Hochstein, CEO de Vicuña. "Este marco nos permite seguir avanzando en la planificación de una inversión de capital de gran escala, con reglas claras para el largo plazo".

La obtención del estatus PEELP se sumó a una serie de avances técnicos y administrativos que la compañía alcanzó durante 2025 y el primer semestre de 2026. Entre ellos figuró la presentación, el pasado 16 de febrero, de la Evaluación Económica Preliminar (PEA), que detalló un plan de desarrollo integrado en tres etapas para los depósitos Josemaría y Filo del Sol.

El estudio confirmó la escala, la proyección exportadora y el potencial de largo plazo del proyecto, que sostuvo más de 2.600 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Tras la aprobación del RIGI, la compañía continuó con los estudios de ingeniería de detalle, la planificación técnica y las labores preparatorias del terreno, como parte del proceso de maduración necesario para las próximas etapas de desarrollo.

Un proyecto binacional

Vicuña Corp. es una empresa conjunta entre BHP y Lundin Mining creada para desarrollar el depósito Josemaría, un proyecto avanzado de cobre ubicado en San Juan, y el depósito de cobre, oro y plata Filo del Sol, emplazado entre San Juan y la III Región de Chile. Precisamente, Filo del Sol se ubicó en una zona minera binacional y este martes por la mañana el country director de Vicuña, José Morea, confirmó en conferencia de prensa que existe un diálogo abierto para reactivar el protocolo binacional en esa zona.

"Estamos en constante diálogo con ambos lados, ambos gobiernos, ambos lados de la cordillera. Vemos una fuertísima alineación entre el Gobierno argentino y el Gobierno de Chile, lo que facilita mucho los procesos. Este diálogo, entre Vicuña, o sea: Josemaría y Filo del Sol, ya tenían sus propios protocolos de exploración y hay que adaptarlos a lo que hoy es Vicuña. Hay que actualizar esos protocolos para poder implementarlos en el proyecto y poder maximizar la creación de valor a ambos lados de la cordillera", señaló Morea.

La aprobación del RIGI bajo la categoría PEELP ubicó a Vicuña en una posición de privilegio dentro del mapa minero argentino, al garantizar estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria por décadas. Con este avance, el proyecto que más expectativas despertó en San Juan sumó un nuevo respaldo para continuar su desarrollo.