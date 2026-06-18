La decisión de suspender el transporte de mineral desde Hualilán hacia la planta Casposo encendió las alarmas entre empresas sanjuaninas vinculadas a la operación. Fuentes calificadas confirmaron a DIARIO HUARPE que los contratos quedaron en pausa y que la medida ya fue comunicada a las firmas afectadas, generando incertidumbre sobre la continuidad de una de las actividades más importantes que había comenzado este año en el proyecto minero ubicado en Ullum.

Las empresas alcanzadas por la decisión son MTZ, Terra Logística y Mi Viejo, que habían sido adjudicatarias del servicio de transporte de mineral hacia la planta de procesamiento ubicada en Calingasta.

Aunque hasta el momento no existe una comunicación oficial por parte de la compañía respecto de las razones que motivaron el parate, fuentes empresarias consultadas por este medio reconocieron que la situación se maneja con hermetismo y preocupación.

"Hay incertidumbre", señalaron desde una de las firmas involucradas, donde todavía esperan precisiones sobre el alcance de la medida y los plazos previstos para una eventual reactivación de la operación.

En ese contexto, durante este jueves está previsto una reunión entre representantes de las empresas afectadas y directivos de Hualilán. El encuentro es esperado con expectativa por el sector, ya que podría aportar definiciones sobre el futuro inmediato de los contratos suspendidos.

"Se puso mucho esfuerzo en este proyecto", lamentaron las mismas fuentes empresarias al referirse al trabajo realizado durante los últimos meses para poner en marcha la logística asociada al traslado del mineral. La preocupación no se limita únicamente a las compañías contratistas, sino que también alcanza a proveedores y prestadores de servicios que habían comenzado a beneficiarse con la actividad generada alrededor de la operación.

Un contrato estratégico

El transporte de mineral desde Hualilán hasta Casposo comenzó a ejecutarse durante los primeros meses de 2026 y representó uno de los hitos más importantes para la puesta en marcha del esquema productivo del proyecto. La operatoria permitía trasladar el material extraído en Ullum hacia la planta ubicada en Calingasta para su procesamiento.

La adjudicación había recaído en empresas sanjuaninas luego de un proceso licitatorio impulsado por Golden Mining S.A., operadora de Hualilán. El contrato contemplaba una duración de tres años y el traslado de aproximadamente 720.000 toneladas de roca mineralizada.

La iniciativa también había sido valorada por el impacto económico esperado en distintos sectores vinculados a la actividad minera, especialmente en materia de contratación de servicios y generación de movimiento económico para empresas locales.

Las versiones sobre el parate

Si bien la compañía no confirmó oficialmente los motivos de la suspensión, trascendió que la medida se debió una revisión técnica de la operación. De acuerdo con fuentes consultadas por este medio, existirían evaluaciones internas relacionadas con las características del mineral y con la planificación del procesamiento, situación que habría llevado a replantear, temporalmente, el esquema de transporte hacia Casposo.

Por ahora, el dato concreto es que el transporte quedó suspendido, los contratos fueron frenados y las empresas sanjuaninas involucradas aguardan respuestas sobre el futuro de una operación que había despertado expectativas dentro del sector minero provincial.