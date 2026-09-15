Rodeo, en el departamento Iglesia, se prepara para dar comienzo a la temporada náutica con la Fiesta de la Cerveza Andina, una propuesta que combinará cerveza artesanal, gastronomía, música y feria de artesanos. El encuentro será el 10 de octubre desde las 19 horas en la Plaza Federico Cantoni, con entrada libre y gratuita.

La celebración forma parte del inicio de una nueva temporada en Iglesia, con Cuesta del Viento como uno de los principales escenarios para disfrutar del agua, el viento y la cordillera. La propuesta busca acompañar el comienzo de una época marcada por los días más largos y las jornadas de sol.

Cerveza artesanal, gastronomía y música

La Fiesta de la Cerveza Andina contará con una propuesta gastronómica y diferentes espacios vinculados a la producción artesanal. Los asistentes podrán disfrutar de cerveza artesanal y recorrer una feria de artesanos durante la jornada.

La música también tendrá un lugar central en el encuentro organizado en Rodeo. La programación contempla música en vivo y DJs, para acompañar una noche pensada como un espacio de encuentro y celebración.

La Plaza Federico Cantoni será el escenario

La celebración se desarrollará en la Plaza Federico Cantoni de Rodeo, donde se concentrarán las distintas propuestas de la fiesta. La actividad tendrá lugar el 10 de octubre desde las 19 horas y el acceso será libre y gratuito.

Desde la Municipalidad de Iglesia invitaron a agendar la fecha para participar de una jornada que marcará el comienzo de la temporada. La propuesta apunta a disfrutar de los atractivos naturales del departamento y compartir una noche con distintas actividades.

El inicio de la temporada náutica

La celebración estará vinculada al comienzo de la temporada náutica en Iglesia, con la vuelta de Cuesta del Viento como protagonista. El agua, el viento, la cordillera y los días de sol serán parte del escenario que acompañará esta nueva etapa del año.

Desde la organización destacaron la posibilidad de volver a disfrutar del agua y la cordillera, junto con los cielos abiertos que caracterizan a Iglesia. La Fiesta de la Cerveza Andina será así el punto de encuentro para celebrar el inicio de la temporada en Rodeo.

Una invitación para todos

La actividad propone reunir a vecinos y visitantes en torno a la cerveza artesanal, la gastronomía, los artesanos y la música. La entrada será libre y gratuita, por lo que no será necesario abonar para participar del evento.