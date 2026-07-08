La actividad de la construcción registró una suba interanual del 4,1% en mayo, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró un crecimiento del 6,3% respecto de abril, aunque el sector continúa alternando meses de avances y retrocesos.

Con este resultado, el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 refleja un incremento del 2,5% en comparación con el mismo período del año pasado.

Entre los insumos que registraron las mayores subas interanuales se destacaron las pinturas para construcción, con un aumento del 23,6%; el resto de los insumos para la actividad, que crecieron 18,3%; los mosaicos graníticos y calcáreos, con un alza del 11,1%; el hormigón elaborado, con un 10,1%; y el hierro redondo y aceros para la construcción, que aumentaron 9,6%.

En contraste, varios materiales mostraron caídas respecto de mayo de 2025. Las principales bajas se registraron en pisos y revestimientos cerámicos (-19,6%), asfalto (-8,2%), ladrillos huecos (-8%), placas de yeso (-7,8%), yeso (-7,4%), cales (-6,8%), artículos sanitarios de cerámica (-3,2%) y cemento portland (-1,3%).

El informe del Indec también incluyó datos sobre el empleo registrado en el sector privado de la construcción. En abril de 2026, los puestos de trabajo crecieron 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Ese mismo porcentaje se mantuvo en el acumulado del primer cuatrimestre del año.