PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Economía > Datos

Indec: la construcción creció 4,1% en mayo, pero aún no consolida la recuperación

El Indec informó que la actividad de la construcción tuvo un aumento Interanual. Sin embargo, el sector continúa mostrando un comportamiento irregular. 

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
El sector continúa mostrando un comportamiento irregular.

La actividad de la construcción registró una suba interanual del 4,1% en mayo, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Además, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) mostró un crecimiento del 6,3% respecto de abril, aunque el sector continúa alternando meses de avances y retrocesos.

Con este resultado, el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 refleja un incremento del 2,5% en comparación con el mismo período del año pasado.

Entre los insumos que registraron las mayores subas interanuales se destacaron las pinturas para construcción, con un aumento del 23,6%; el resto de los insumos para la actividad, que crecieron 18,3%; los mosaicos graníticos y calcáreos, con un alza del 11,1%; el hormigón elaborado, con un 10,1%; y el hierro redondo y aceros para la construcción, que aumentaron 9,6%.

En contraste, varios materiales mostraron caídas respecto de mayo de 2025. Las principales bajas se registraron en pisos y revestimientos cerámicos (-19,6%), asfalto (-8,2%), ladrillos huecos (-8%), placas de yeso (-7,8%), yeso (-7,4%), cales (-6,8%), artículos sanitarios de cerámica (-3,2%) y cemento portland (-1,3%).

El informe del Indec también incluyó datos sobre el empleo registrado en el sector privado de la construcción. En abril de 2026, los puestos de trabajo crecieron 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. Ese mismo porcentaje se mantuvo en el acumulado del primer cuatrimestre del año.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD