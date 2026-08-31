Un cansancio intenso puede parecer consecuencia de una mala noche de sueño, exceso de trabajo o una semana complicada. Sin embargo, en las mujeres, cuando aparece sin una explicación clara y es diferente al agotamiento habitual, puede convertirse en una señal de alerta de un problema cardíaco.

La fatiga es uno de los síntomas frecuentes entre las mujeres que sufren un infarto y puede presentarse incluso durante los días o semanas anteriores al episodio. Investigaciones citadas por especialistas indican que este síntoma puede aparecer hasta en el 70% de las mujeres que atraviesan un ataque cardíaco.

Una de las dificultades para reconocerlo es que no siempre aparece acompañado del clásico dolor intenso en el pecho. Por eso, el agotamiento puede atribuirse inicialmente al estrés, la ansiedad, las responsabilidades diarias o la falta de descanso.

Cómo reconocer un cansancio que puede ser una alerta

Los especialistas explicaron que una de las claves está en identificar un cambio importante respecto del nivel habitual de energía. La fatiga vinculada con un problema cardíaco puede ser profunda, aparecer sin que haya ocurrido un cambio significativo en la rutina y persistir pese al descanso.

Otra señal aparece durante la actividad física. Acciones que antes podían realizarse normalmente, como caminar o cumplir determinadas tareas cotidianas, pueden comenzar a generar un agotamiento desproporcionado.

También debe considerarse cuánto tiempo permanece el síntoma. Si el cansancio continúa durante varios días o semanas sin una explicación evidente, los especialistas recomiendan realizar una consulta médica.

Qué otros síntomas pueden aparecer

Además de la fatiga, existen otras señales que pueden acompañar un problema cardiovascular. Entre ellas se encuentran molestias en el pecho, dolor en la mandíbula, cuello o espalda, falta de aire, náuseas, vómitos, sudoración, mareos, indigestión y alteraciones del sueño.

Cuando el agotamiento es incapacitante o aparece acompañado de dificultad para respirar, dolor nuevo en la parte superior del cuerpo o sudoración intensa, se recomienda buscar atención médica de emergencia.

Reconocer estas señales resulta especialmente importante porque los síntomas de un infarto en las mujeres no siempre coinciden con la imagen tradicional del fuerte dolor de pecho y la molestia que se extiende hacia el brazo izquierdo.