El dato oficial de inflación correspondiente a agosto se conocerá este jueves 10 de septiembre y permitirá determinar cómo evolucionaron los precios durante el octavo mes del año.

La expectativa del mercado apunta a una desaceleración respecto de julio, cuando el Índice de Precios al Consumidor registró un aumento del 2,1%. Ese fue el último dato oficial disponible hasta la publicación del nuevo informe.

Las estimaciones anticipan una inflación menor al 2%

Los analistas privados esperan que la inflación de agosto se ubique por debajo del 2%. Las distintas mediciones previas ubicaron la variación mensual en un rango de entre 1,6% y 1,9%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central proyectó una inflación del 1,7% para agosto, mientras que algunas consultoras estimaron registros similares.

Entre las mediciones privadas, Invecq calculó una inflación del 1,9%, mientras que Analytica registró una suba promedio de 1,7% en las últimas cuatro semanas. C&T y Orlando J. Ferreres & Asociados, en tanto, proyectaron una variación del 1,6%.)

Qué pasó con los precios durante agosto

Los relevamientos previos mostraron comportamientos diferentes entre los distintos rubros de la economía.

Según C&T, la desaceleración estuvo vinculada principalmente con la menor incidencia de algunos componentes estacionales, especialmente los relacionados con turismo y esparcimiento, que habían tenido fuertes aumentos durante las vacaciones de invierno.

La indumentaria también habría contribuido a moderar el índice, mientras que frutas y verduras registraron nuevos incrementos.

En alimentos y bebidas, Analytica registró una suba del 0,9% durante la cuarta semana de agosto, aunque con diferencias entre las regiones del país. El mayor incremento se registró en el NOA, con 1,2%, mientras que en la Patagonia fue del 0,3%.

Los rubros que más aumentaron

De acuerdo con la estimación de C&T, Equipamiento y mantenimiento del hogar fue uno de los rubros con mayores incrementos durante agosto, impulsado por los salarios del servicio doméstico y los productos de limpieza.

Vivienda mantuvo una variación cercana al 2,5%, mientras que Salud registró un aumento del 2%. Alimentos y bebidas, por su parte, avanzó 1,7%, según esa medición.

El dato oficial marcará el resultado definitivo

Todas estas cifras corresponden a estimaciones privadas y deberán ser contrastadas con el dato oficial que difundirá el Indec.

Si finalmente la inflación de agosto se ubica por debajo del 2%, representará una desaceleración frente al 2,1% de julio y estará en línea con las expectativas que el mercado viene planteando para el segundo semestre.

El REM también proyectó que la inflación continuará por debajo del 2% mensual durante los próximos meses: 1,8% para septiembre, 1,7% para octubre y 1,6% para noviembre.