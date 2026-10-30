La inflación de octubre cerraría cerca del 2%, según las estimaciones de distintas consultoras privadas, que anticipan un comportamiento similar al registrado en septiembre. Los aumentos en alimentos y bebidas, junto con el impacto de los combustibles, se mantienen entre los principales factores de presión sobre los precios, aunque algunos relevamientos comenzaron a mostrar una moderación en el ritmo de las subas.

El dato oficial todavía no fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por eso, las proyecciones privadas funcionan como una primera referencia para conocer cómo evolucionaron los precios durante el mes.

En septiembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una variación del 1,9%, con un acumulado del 23,6% en los primeros nueve meses de 2026. Para octubre, las estimaciones apuntan a una cifra cercana a ese nivel.

Los alimentos acumulan ocho semanas de aumentos

Uno de los rubros que más atención concentra es el de alimentos y bebidas. Según el relevamiento de la consultora LCG, durante la cuarta semana de octubre los precios aumentaron un 0,2% semanal. De esta manera, acumularon ocho semanas consecutivas de incrementos.

Sin embargo, el informe también detectó una desaceleración en el promedio de las últimas cuatro semanas, que se ubicó en el 2,7%, es decir, 1,1 puntos porcentuales menos que en la medición anterior. En lo que va del mes, la canasta relevada registró una suba del 1,6%.

Entre los productos que más aumentaron se encontraron los panificados, con un incremento semanal del 2,4%, y las bebidas, con un 0,9%. En contrapartida, las bajas en carnes y verduras ayudaron a moderar el resultado general.

El economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, señaló que entre los rubros que más subieron durante octubre se encontraron las verduras, la indumentaria, el transporte público y los medicamentos. También mencionó el impacto de los combustibles, aunque aclaró que hasta el momento se ubicaron por debajo de la inflación general.

Los combustibles y las tarifas sumaron presión

Otro factor que incidió sobre el índice fue el aumento de los combustibles aplicado a fines de septiembre, cuyo efecto se trasladó a octubre. Las subas no solo impactan directamente en los gastos de los hogares, sino que también pueden repercutir en los costos de transporte, distribución y comercialización de mercaderías.

El Banco Central advirtió, además, que durante el último trimestre podrían aparecer presiones adicionales por la estacionalidad del precio de la carne vacuna y los ajustes en algunos servicios regulados.

Entre esos factores mencionó los cambios en los subsidios de Zona Fría, que impactan en las tarifas de gas, y la evolución de los precios internacionales del petróleo.

La autoridad monetaria señaló que la inflación promedio mensual se ubicó en el 1,9% durante el tercer trimestre, mientras que la medición subyacente —que excluye componentes estacionales y regulados— descendió al 2%.

Qué esperan los economistas para noviembre y diciembre

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones privadas, ubicaron la inflación de octubre en el 1,7%. Para noviembre anticiparon un 1,6% y para diciembre un 1,8%.

Si se cumplen esas previsiones, 2026 terminaría con una inflación acumulada cercana al 30%.

De todos modos, los especialistas advierten que todavía no hay señales suficientes para anticipar una desaceleración marcada y sostenida. La evolución de los alimentos, los combustibles, la carne y las tarifas será determinante para conocer el comportamiento de los precios durante los últimos dos meses del año.