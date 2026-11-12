Los precios de los alimentos volvieron a mostrar fuertes diferencias durante octubre. Mientras el rubro registró un aumento promedio del 2% a nivel nacional, cinco productos tuvieron incrementos superiores al 20% en apenas un mes. El mayor salto fue el del zapallo anco, que se encareció un 58,2%, según los datos relevados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El comportamiento de las frutas y verduras volvió a marcar la diferencia en las góndolas. La cebolla, la papa, el limón y la batata también registraron aumentos importantes respecto de septiembre. En contraste, otros nueve alimentos bajaron de precio durante el mismo período.

En San Juan y el resto de la región, el dato también tiene relevancia. Cuyo fue la región del país donde más aumentaron los alimentos y las bebidas no alcohólicas en octubre, con una variación del 2,6%, por encima del promedio nacional.

Los cinco alimentos que más aumentaron en octubre

De acuerdo con el relevamiento del Indec, el zapallo anco encabezó el ranking con un incremento mensual del 58,2%. El kilo pasó de $2.816,26 en septiembre a $4.454,89 en octubre, una diferencia superior a los $1.600.

En segundo lugar quedó la cebolla, con una suba del 25,2%. Su precio por kilo pasó de $2.696,23 a $3.375,94. La papa completó los primeros puestos con un aumento del 24,4%, al pasar de $2.201,11 a $2.737,14.

El listado de los productos que superaron el 20% de incremento se completó con el limón y la batata, ambos con una variación del 21,6%. El kilo de limón pasó de $1.501,99 a $1.826,57, mientras que la batata subió de $2.527,10 a $3.072,60.

Fuera de las frutas y verduras, los aumentos fueron más moderados. El café molido encabezó ese grupo con una suba del 4,9%, seguido por el arroz blanco simple (4,8%), los huevos (4,6%), la leche en polvo entera (4,5%) y el pan de mesa (4,1%).

Qué alimentos bajaron de precio

En octubre también hubo productos que registraron una reducción de sus valores. El tomate redondo tuvo la mayor caída mensual, con un 11%: el kilo pasó de $4.038,58 a $3.594,70.

Le siguieron la banana, con una baja del 8,4%; la lechuga, con un 3,7%; y la naranja, con un 3,6%. También retrocedieron el pollo entero (1,1%), la paleta (0,7%), la nalga y las galletitas dulces envasadas sin relleno (0,4%), y el jamón cocido (0,3%).

Los alimentos que más aumentaron en un año

La comparación interanual mostró subas todavía más pronunciadas. El zapallo anco volvió a encabezar el ranking, con un incremento del 349,4% entre octubre de 2025 y el mismo mes de 2026. La cebolla acumuló un aumento del 266% y la papa del 230,2%. En tanto, la batata registró una suba del 105%.

Fuera de las verduras, las hamburguesas congeladas tuvieron el mayor incremento interanual, con un 52,3%, seguidas por la carne picada común (47,2%), el cuadril (45%) y el asado (44%).