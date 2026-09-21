El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, una iniciativa impulsada por el Gobierno para ampliar el universo de contribuyentes alcanzados por el régimen simplificado y facilitar el ingreso al sistema financiero de ahorros que permanecen fuera del circuito formal. La votación terminó con 44 votos a favor y 23 en contra.

La norma modifica el régimen de procedimientos tributarios y establece una modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias. Entre sus principales cambios, incorpora nuevas condiciones para acceder y permanecer en ese esquema, modifica los criterios utilizados para determinar una discrepancia significativa y redefine las facultades de fiscalización de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El oficialismo defendió el proyecto como una herramienta para atraer al sistema financiero parte de los dólares que permanecen fuera del circuito formal. Durante el debate, el senador Bruno Olivera Lucero señaló que el Gobierno estima que existen unos 170.000 millones de dólares fuera del sistema y sostuvo que el objetivo es generar condiciones para que esos recursos vuelvan al circuito bancario.

La iniciativa también elimina los topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio que anteriormente podían impedir el acceso al régimen simplificado. A su vez, fija nuevos parámetros para determinar cuándo una declaración puede ser impugnada por ARCA. La denominada discrepancia significativa se configura, entre otros supuestos, cuando la impugnación implica un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15% respecto de lo declarado.

Otro de los cambios alcanza a las sanciones. La ley establece una reducción automática del 25% en determinadas multas por incumplimientos formales para mipymes, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean Grandes Contribuyentes Nacionales. También incorpora mecanismos para regularizar determinadas obligaciones fiscales y un régimen especial de reducción de multas para algunos incumplimientos anteriores a la entrada en vigencia de la norma.

Cómo fue la votación

Además de La Libertad Avanza, acompañaron la sanción el PRO, la Unión Cívica Radical y distintos bloques provinciales, entre ellos Provincias Unidas, Movimiento por Misiones, Moveré por Santa Cruz, Primero los Salteños y Despierta Chubut. El interbloque Popular, integrado por los bloques Justicialista, Frente Cívico de Santiago del Estero y Justicia Social Federal, votó en contra.

El rechazo del justicialismo estuvo fundamentado, entre otros argumentos, en la consideración de que la iniciativa forma parte del programa económico del Gobierno. El senador José Mayans expresó durante la sesión la posición negativa de su bloque.

La aprobación convirtió a Inocencia Fiscal II en ley y cerró el tratamiento parlamentario de una de las iniciativas con las que el Gobierno busca ampliar la formalización de ahorros y modificar el esquema de fiscalización tributaria. El Senado la sancionó durante la sesión del 17 de septiembre de 2026.