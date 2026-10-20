Desde hace varios años, las familias e instituciones deportivas y comerciales del departamento de Santa Lucía, en las inmediaciones de las calles Balcarce y Pellegrini, enfrentan una insostenible invasión de moscas originada por una granja avícola ubicada cerca del cementerio municipal y colindante al Club Atlético Argentino. Ante la falta de respuestas administrativas, los vecinos afectados se unieron para radicar una denuncia formal ante la Policía Ecológica de San Juan.

A raíz de dicha presentación, las actuaciones fueron derivadas al Segundo Juzgado de Faltas de San Juan. Para conocer cómo es el procedimiento legal para resolver este tipo de conflictos vecinales vinculados a inconvenientes ambientales, tales como gallineros, chiqueros o corrales clandestinos, DIARIO HUARPE se contactó con el titular de dicho juzgado, el doctor Marcelo Espósito.

El procedimiento legal ante inconvenientes ambientales

En diálogo con este medio, Espósito explicó el camino institucional adecuado cuando la comunidad detecta y denuncia focos de contaminación o crianza no autorizada de animales en áreas pobladas, destacando la conveniencia de canalizar la exposición inicial mediante los organismos técnicos de fiscalización.

"En ese caso, cuando son cuestiones medioambientales que entiende la Secretaría de Ambiente o la Policía Ecológica, lo que nosotros hacemos, a partir de la denuncia, es dar intervención a estos organismos para que hagan una constatación y nos den el acta correspondiente para no entorpecer el proceso", precisó el juez Espósito.

Asimismo, el titular del Segundo Juzgado de Faltas remarcó la celeridad que otorga iniciar el trámite directamente ante la autoridad de constatación (como se ha hecho en este caso), en lugar de acudir primeramente a la sede judicial.

"Si alguien hace la denuncia directamente acá, nosotros sí o sí tenemos que recurrir a un organismo técnico. Entonces, cuando la denuncia se hace directamente ante el organismo que después nosotros oficiaríamos, nos ahorramos un paso porque ya el acta viene con las constancias para que nosotros citemos al presunto infractor para que haga su defensa e impongamos la multa, la clausura o la sanción que corresponda", detalló el magistrado.

La investigación en Santa Lucía

En el caso específico de Santa Lucía, la Justicia de Faltas solicitó la documentación sanitaria y habilitación del predio avícola para determinar los pasos a seguir. El reclamo cuenta además con el respaldo de un estudio biológico del Grupo de Estudio en Diversidad de Invertebrados y Artropodología Aplicada (Gedinaa), integrado por los doctores Leonardo Díaz Nieto y Fernando Aballay y la licenciada Sofía Torés.

A pesar de realizarse este estudio en invierno, el muestreo indirecto con trampas cebadas registró 1.512 moscas, demostrando una abrumadora abundancia de la especie Muscidae (mosca doméstica) cerca de la granja (467 ejemplares frente a 158 en la zona de control). Los biólogos advirtieron que el guano de ave y la humedad favorecen la reproducción de este insecto, vector de más de 65 patógenos como Salmonella, Shigella y E. coli.

Perjuicio cotidiano y la transformación del sector

El foco genera severos perjuicios cotidianos. Celeste Gonzales, del gimnasio del Club Argentino, y Elizabeth Onsalo, del Centro Comercial e Industrial de Santa Lucía, señalaron que el enjambre impide entrenar, ventilar locales o disfrutar al aire libre, provocando pérdidas económicas pese a los continuos gastos en fumigaciones y productos importados. Por su parte, el abogado querellante Juan Manuel Rivero fundamentó que la zona se transformó en un área residencial incompatible con criaderos, aguardando que la Justicia disponga la clausura, saneamiento o reubicación del establecimiento.

"La causa ya inició su proceso, por lo tanto ahora hay seguir los pasos correspondientes hasta lograr la resolución del conflico", conclutó Espósito.