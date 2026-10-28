La causa judicial iniciada por vecinos e instituciones por la invasión de moscas atribuida a una granja avícola en Santa Lucía continúa en pleno trámite. En diálogo con DIARIO HUARPE, el Dr. Marcelo Espósito, juez interino del Segundo Juzgado de Faltas —a cargo tras el fallecimiento del titular, Dr. Grossi Colombo—, confirmó que el procedimiento judicial sigue avanzando. El magistrado detalló el estado del caso, los pasos procesales requeridos y las medidas contempladas ante situaciones que comprometan la salubridad pública.

El avance de las actuaciones en la Justicia de Faltas

Tras la denuncia efectuada por las familias de las calles Balcarce y Pellegrini y representantes del Club Atlético Argentino, el expediente recayó en el Segundo Juzgado de Faltas. Espósito destacó que el tribunal trabaja activamente para reunir los elementos probatorios exigidos por ley antes de emitir una decisión.

El funcionario remarcó que las actuaciones no están paralizadas, sino cumpliendo el rigor procesal para fundamentar cualquier medida. Según precisó, "la causa se está moviendo en el sentido de que el requisito siempre es la constatación de los organismos técnicos competentes". Esta verificación es necesaria para que las próximas decisiones tengan respaldo legal y las personas involucradas puedan defenderse.

La intervención de la Policía Ecológica y los plazos

Dentro del procedimiento, la actuación de las dependencias especializadas resulta determinante para evaluar las condiciones ambientales. "Se oficia a la Policía Ecológica, la cual constata la denuncia, en este caso, de los vecinos", explicó el magistrado. Asimismo, indicó que, "se cita a los vecinos en el caso para no dictar una sentencia en caso de rebeldía".

Actualmente, la definición de la causa depende de la recepción de las actuaciones policiales. Al ser consultado sobre los plazos, Espósito aclaró que se encuentra "esperando la respuesta de la Policía Ecológica y la constatación que ellos hagan para poder citar a los involucrados y poder dictar sentencia". Una vez incorporado dicho informe de campo, la magistratura estará en condiciones de fijar la audiencia final y dictar el fallo.

Evaluación de sanciones y el resguardo de la salud pública

A partir del diagnóstico técnico que remita la fuerza especializada, el juzgado analizará la conducta del criadero y las probables medidas a aplicar. Espósito señaló que "se evalúa si hay algún tipo de cumplimiento de plan de respuesta ecológica, o respuesta de no molestar a los vecinos y se evalúa si corresponde una multa, una clausura o las demás medidas que prevé el Código de Faltas".

El juez recordó antecedentes de clausuras en la Justicia de Faltas cuando se verifican irregularidades graves. Subrayó además que el tribunal actúa con firmeza si existen riesgos comunitarios: "Cuando son cuestiones de salud debemos ser absolutamente contestes con lo que establece la ley, porque está en juego la salud de las personas".

El origen del reclamo y el respaldo técnico

El expediente deriva del reclamo por el foco infeccioso de moscas en inmediaciones del cementerio municipal y del futuro parque departamental. La presentación sumó un estudio biológico elaborado en agosto de 2026 por el grupo Gedinaa, que confirmó una abundancia masiva de insectos vectores de patógenos. Mientras la comunidad aguarda una solución definitiva, el Segundo Juzgado de Faltas espera el reporte policial para emitir el fallo correspondiente.