La Secretaría de Ambiente de San Juan investiga un grave hallazgo en la alta cordillera, donde se detectó la muerte de cientos de guanacos en los departamentos de Iglesia y Calingasta. La información fue confirmada oficialmente por el secretario de Ambiente, Federico Ríos, quien detalló que las áreas de conservación ya realizaron los primeros relevamientos y monitoreos de la situación. De acuerdo con las estimaciones iniciales, cerca de 300 ejemplares perecieron entrampados en la montaña a causa de un repentino e intenso temporal nival.

El funcionario explicó que el trágico evento se desencadenó por un marcado adelantamiento del fenómeno de El Niño, presente en la región desde junio. Habitualmente, la fauna de alta cordillera desciende hacia valles más bajos en agosto para resguardarse del invierno.

"Aparentemente, y por los pocos datos que se van manejando, sería por causa no natural, porque parte de la fauna de Alta Cornillera no ha tenido el tiempo necesario para poder bajar. El fenómeno del niño se ha adelantado, está desde junio, y la fauna está acostumbrada a bajar sobre el mes de agosto. Y no les ha dado tiempo (...) No les ha permitido tener una buena alimentación, y en líneas generales se presupone que es por falta de alimento", afirmó Ríos.

Evidencias fotográficas y protocolo interministerial

Actualmente, los sectores cordilleranos afectados presentan serias dificultades de acceso geográfico, por lo que los datos obtenidos en el terreno continúan siendo escasos. Frente a este obstáculo, Ambiente verificó el suceso a partir de muestras fotográficas aportadas por empresas que trabajan en la montaña, confirmando que la afectación abarca tanto a Iglesia como a Calingasta.

Las primeras hipótesis indican que las intensas nevadas impidieron que los animales pudieran alimentarse, presumiéndose que fallecieron por falta de alimento. Con el propósito de ingresar apenas se abra el paso y evacuar cualquier duda, las autoridades mantuvieron reuniones con agentes de conservación y coordinaron una mesa interministerial para elaborar un protocolo de acción unificado que permita tomar muestras biológicas directas en el campo.

Alerta por el deshielo masivo en los ríos provinciales

A la pérdida de fauna se suma una creciente preocupación ambiental por el deshielo masivo que provocará el aumento de la temperatura en la temporada estival. Tal como ya se viene informando, reportes del Departamento de Hidráulica indican que la nevada fue de gran magnitud, dejando acumulados varios metros de nieve en las cumbres provinciales. Esta acumulación anticipa que, al iniciarse el derretimiento, bajará un enorme caudal de agua por los ríos sanjuaninos generando diferentes posibles impactos .

Ante este escenario de crecida hídrica, los organismos competentes ya trabajan preventivamente sobre la red de diques de la provincia. Se prevé que, al comenzar a liberar y redistribuir el agua para regular el flujo de los ríos, los niveles de almacenamiento en los embalses sufrirán variaciones significativas.

En este marco, Ríos advirtió que la alteración en los niveles de los diques provinciales generará cambios bruscos en los parámetros físicos y químicos del agua. Y que dicha variación en la calidad del recurso representa una seria amenaza para la fauna acuática de los embalses sanjuaninos.

Cambios en los parámetros del agua

El secretario enfatizó que los desequilibrios en la calidad del agua podrían desencadenar episodios de mortandad de peces en la mayoría de los diques de San Juan.

Las actuaciones articuladas entre la Secretaría de Ambiente y el Departamento de Hidráulica buscan anticiparse a los impactos ecológicos de este fenómeno climático extremo en la provincia. La vigilancia permanente sobre las cuencas fluviales y los espejos de agua resulta una prioridad absoluta para proteger el ecosistema provincial y garantizar el monitoreo constante de la calidad de los recursos hídricos durante todo el periodo estival.

En paralelo, el Gobierno de San Juan mantiene preparadas las comisiones técnicas multidisciplinarias que ingresarán a la alta cordillera en Iglesia y Calingasta en cuanto la viabilidad de los caminos lo permita. Dicho abordaje directo sobre el terreno asegurará la recolección de muestras biológicas y el análisis minucioso de las condiciones ambientales para consolidar un diagnóstico exhaustivo sobre este inédito evento en la fauna autóctona sanjuanina.