Jáchal y la UNSJ firmaron acuerdos en ciencia, patrimonio y producción

La Municipalidad de Jáchal y la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) firmaron dos acuerdos para desarrollar investigaciones científicas sobre el patrimonio natural y la actividad productiva del departamento. Los proyectos estarán enfocados en el reconocimiento geológico y paleontológico del Área Natural Protegida La Ciénaga de Huaco y en el estudio de la incidencia del puma en la fauna autóctona y la ganadería de subsistencia.

La firma de las actas complementarias se realizó en el Rectorado de la UNSJ y contó con la participación del intendente Matías Espejo, el secretario de Gobierno municipal, Juan Pablo Dara, y el rector Tadeo Berenguer. También estuvieron presentes el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jorge Castro, investigadores universitarios y equipos técnicos que participarán de las iniciativas.

Estudios sobre el patrimonio de La Ciénaga de Huaco

Uno de los proyectos buscará reconocer, estudiar y revalorizar los recursos geológicos y paleontológicos del Área Natural Protegida La Ciénaga de Huaco. La investigación permitirá generar información científica para contribuir a la conservación del lugar y desarrollar futuras herramientas de gestión.

Además, se identificarán sectores de interés paisajístico y científico que podrían convertirse en propuestas turísticas y educativas. El trabajo también contempla la participación de los habitantes de la zona, con el objetivo de integrar los conocimientos académicos con las experiencias y saberes de la comunidad.

Investigarán la presencia del puma en la zona

El segundo acuerdo estará destinado a estudiar la incidencia del puma sobre la fauna autóctona y la ganadería de subsistencia de Huaco. La iniciativa apunta a obtener datos concretos sobre la presencia y el comportamiento de esta especie en el territorio.

La información permitirá comprender mejor su impacto y contribuir a la búsqueda de estrategias que favorezcan la convivencia entre la conservación de la fauna silvestre y las actividades ganaderas. Se trata de una temática de interés para los productores locales, debido a la relación entre la presencia de este animal y la producción de la zona.

Un trabajo conjunto entre el municipio y la universidad

Los acuerdos se desarrollarán mediante Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS), una herramienta que vincula el conocimiento científico y académico con las necesidades concretas de las comunidades. El objetivo es fortalecer la articulación entre la universidad, el Estado y la sociedad.

Durante la firma, el intendente Matías Espejo destacó la importancia de acercar el conocimiento científico al territorio para proteger los recursos naturales y acompañar a las comunidades en la búsqueda de soluciones. Las iniciativas representan un nuevo paso en la agenda conjunta entre Jáchal y la UNSJ, con eje en la investigación, la participación comunitaria y la puesta en valor del patrimonio natural, cultural y productivo del norte sanjuanino.