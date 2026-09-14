El diputado nacional por San Juan del bloque Producción y Trabajo, Carlos Jaime, se refirió al debate que tendrá la Cámara de Diputados sobre dos temas sensibles: la prórroga de la emergencia en discapacidad y las iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar.

Jaime explicó que la discusión tomó impulso luego de la sesión de la semana pasada, convocada por la oposición, en la que se consiguió el quórum para avanzar con el funcionamiento de las comisiones que deberán analizar ambos asuntos.

“Lo que se buscaba era algo que ya estaba sucediendo, que trabajasen y se pusiesen en funcionamiento las comisiones de discapacidad y la comisión de finanzas para tratar el tema del endeudamiento”, señaló el legislador sanjuanino.

En ese marco, indicó que existe un compromiso del oficialismo nacional para que los dos temas tengan dictamen de comisión antes de que finalice septiembre. “Existe un compromiso del oficialismo nacional de que en esos dos temas haya dictamen de comisión para fines de septiembre, para el 30 de septiembre”, afirmó.

El cronograma implica que durante las próximas semanas continuarán las reuniones de comisión y que, una vez alcanzado un dictamen, los proyectos podrán ser llevados al recinto para su tratamiento. Jaime consideró que, si el oficialismo y la oposición sostienen el acuerdo para avanzar en comisión, también debería existir una posibilidad concreta de encontrar consensos al momento de votar.

“Si existe acuerdo por parte del oficialismo y la oposición en dictaminar, entiendo que si va a pasar al recinto es porque se busca llegar a un consenso en esos temas”, sostuvo.

Respecto de discapacidad, el diputado explicó que el proyecto en discusión apunta a extender durante un año los alcances de la emergencia vigente. La medida contempla mantener los beneficios y herramientas previstos para el sector.

“Es la prórroga de la emergencia de discapacidad, todos los beneficios que implican la ley de discapacidad prorrogados por un año más”, detalló Jaime.

El debate también se desarrollará en paralelo con las iniciativas sobre endeudamiento familiar, que serán analizadas por las comisiones correspondientes. De esta manera, la Cámara de Diputados tendrá en las próximas semanas una agenda concentrada en dos problemáticas que atraviesan a sectores especialmente sensibles.

Para Jaime, el punto central ahora estará en el trabajo parlamentario de las comisiones y en la posibilidad de transformar los acuerdos alcanzados para habilitar el tratamiento.