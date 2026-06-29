El presidente Javier Milei participará este miércoles de la reunión convocada con diputados y senadores de La Libertad Avanza en Casa Rosada, en un nuevo intento del Gobierno por ordenar su estructura interna tras la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete.

El encuentro se realizará desde las 9.30 en el Salón Héroes de Malvinas y reunirá a la totalidad del bloque legislativo oficialista. Inicialmente, la coordinación estaba prevista a cargo del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su vice, Ignacio Devitt, pero finalmente será el propio Presidente quien encabece la instancia.

Según confirmaron fuentes oficiales, Milei decidió cancelar su viaje a Paraguay, donde iba a participar de la cumbre del Mercosur en las afueras de Asunción, para concentrarse en la gestión y en la reorganización política del Gobierno.

En la reunión también estarán presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien impulsó la convocatoria; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y la senadora Patricia Bullrich, entre otros referentes del espacio.

El objetivo del cónclave será fijar una hoja de ruta común y coordinar la estrategia parlamentaria de cara a los próximos meses, en un contexto de reordenamiento interno tras la salida de Adorni, quien dejó su cargo en medio de tensiones dentro del oficialismo.

En paralelo, Santilli comenzó a trabajar en la estructura de la Jefatura de Gabinete y tiene previsto reunirse con Devitt para avanzar en la transición. El martes, antes de su jura, también está prevista una foto protocolar con su antecesor.

La última reunión de este tipo se había realizado días atrás, cuando Karina Milei encabezó un encuentro con legisladores para sostener la continuidad del entonces jefe de Gabinete, en medio de intentos opositores de avanzar con su remoción.