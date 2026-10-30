El presidente Javier Milei viajará este sábado 31 de octubre a Neuquén para participar de la inauguración de un nuevo auditorio de la iglesia evangélica Jesús es Rey. La ceremonia comenzará a las 19 y contará con la presencia de funcionarios nacionales, legisladores y referentes de La Libertad Avanza, en una actividad que también tendrá repercusiones dentro del oficialismo.

El templo es encabezado por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora nacional Nadia Márquez, una de las dirigentes cercanas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La funcionaria acompañará al mandatario durante la ceremonia, junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y otros representantes del espacio libertario.

La construcción del edificio comenzó hace aproximadamente 15 años y se encuentra en la capital neuquina. El nuevo auditorio tiene capacidad para unas 4.000 personas y, según explicaron desde la congregación, fue financiado mediante aportes y donaciones de sus integrantes.

La inauguración coincidirá con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, una fecha destinada a reconocer la presencia y el trabajo de estas comunidades religiosas en el país.

La actividad también se desarrollará pocos días antes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre. Desde el entorno de la iglesia aseguraron que la cercanía entre ambos acontecimientos no responde a una intención política ni religiosa particular.

Una visita atravesada por la interna del oficialismo

Más allá del carácter religioso del encuentro, la presencia de Milei en Neuquén tendrá un componente político vinculado con la situación interna de La Libertad Avanza.

Nadia Márquez aparece entre las dirigentes impulsadas por el sector de Karina Milei para ocupar espacios estratégicos dentro del Senado. En particular, su nombre fue propuesto para presidir la Comisión de Acuerdos, que quedó sin conducción tras el fallecimiento del senador Juan Carlos Pagotto.

La designación generó diferencias con otros integrantes del oficialismo y legisladores aliados, especialmente con el sector que responde a Patricia Bullrich, actual jefa del bloque libertario en la Cámara alta.

La Comisión de Acuerdos cumple una función central en el funcionamiento del Senado, ya que interviene en el tratamiento de los pliegos de jueces y otros funcionarios que necesitan aprobación legislativa.

En este contexto, la participación del Presidente en una actividad vinculada con la familia de Márquez cobra relevancia política. La legisladora también comenzó a ser mencionada como una posible candidata a vicepresidenta para las elecciones de 2027, aunque no existe ninguna confirmación oficial.

Por su parte, Bullrich no participará de la inauguración en Neuquén, mientras continúan las negociaciones por la distribución de cargos y responsabilidades dentro del bloque oficialista.