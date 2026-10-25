El exgobernador de San Juan Jorge Escobar consideró que Sergio Uñac tendrá dificultades si busca volver a competir por la gobernación en 2027 y señaló la situación vinculada con la causa del Acueducto Gran Tulum como un posible punto talón de aquiles del actual senador. En su análisis, Uñac enfrenta un escenario político más complejo que el de Cristian Andino, otro de los dirigentes del peronismo mencionados en relación con el expediente.

Consultado sobre las posibilidades de que Uñac sea candidato del PJ en las próximas elecciones provinciales, Escobar fue contundente: “Va a ser difícil”. Como parte de su análisis, mencionó las opiniones del electorado, que consideró complicadas a partir de lo que observa en las encuestas.

La entrevista avanzó sobre el posible impacto electoral de la causa del Acueducto Gran Tulum, en la que Uñac y Andino fueron señalados entre los dirigentes apuntados. Ante la pregunta de si el expediente podía convertirse en el talón de Aquiles del peronismo de cara a 2027, Escobar hizo una distinción: “Por lo menos para Uñac sí", afirmó en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

Al explicar su respuesta, sostuvo que Uñac “tiene una situación compleja que tendrá que resolver”. Sus declaraciones expresan una evaluación política sobre las dificultades que podría enfrentar el senador, pero no constituyen una conclusión sobre responsabilidades judiciales ni anticipan el desenlace de la causa.

Escobar también diferenció el escenario de Uñac del de Andino. “Lo de Andino no sé en cuánto lo va a afectar. Lo que pasa es que ya Uñac viene con una carga mucho más pesada que la que tiene Andino”, afirmó.

Luego profundizó esa comparación: “Andino arranca y Uñac ya pasó por varias batallas”. Para el exgobernador, esa diferencia de recorrido es un factor que puede pesar en las posibilidades de ambos dirigentes dentro del peronismo sanjuanino.

Incluso al considerar una eventual candidatura de Uñac, Escobar insistió en que el camino sería complicado. Sobre Andino, en cambio, describió a una figura que todavía puede desarrollarse políticamente. “Es más difícil para Uñac”, sintetizó.

La evaluación del exmandatario pone el foco en un problema que, a su entender, podría condicionar la estrategia electoral del PJ: las dificultades que enfrenta Uñac para volver a posicionarse en San Juan y el posible impacto político de la situación del Acueducto. No obstante, dejó abierta la incógnita sobre cuánto podría afectar ese escenario a Andino y cómo se reordenará el peronismo frente a 2027.

Textuales

Jorge Escobar / Ex gobernador de San Juan