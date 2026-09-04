Los bonos argentinos cerraron la semana con nuevas ganancias en sus cotizaciones. Este rendimiento sostenido empujó el riesgo país hasta los 490 puntos básicos. El indicador elaborado por la banca JP Morgan anotó así su cuarta baja consecutiva en la plaza financiera.

Con esta nueva contracción el índice se alejó de la barrera psicológica de las 500 unidades. Se trata de su nivel de cierre más bajo registrado desde el pasado 17 de agosto. Los títulos soberanos Bonares y Globales apalancaron este escenario positivo con un avance del 0,4% en promedio.

Las acciones de la plaza local exhibieron un comportamiento mucho más errático a lo largo del día. El índice líder S&P Merval no logró sostener su impulso inicial y restó un 0,3% en el tramo final de la rueda. Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street también registraron cierres dispares.

El mercado cambiario y las reservas

El dólar mayorista operó estable y terminó la ronda en $1.508 sin registrar variaciones respecto al jueves. El segmento de contado movió un volumen muy elevado que superó los USD 736 millones. La cotización marginal acompañó la calma general del mercado, cedió cinco pesos y se ubicó en $1.540.

El Banco Central absorbió unos USD 23 millones mediante su intervención directa en las operaciones. La autoridad monetaria mantiene su prioridad en la desinflación tolerando cierta flexibilidad cambiaria. Las reservas internacionales brutas cerraron la semana en USD 50.756 millones tras sufrir una mínima baja.

El impacto del escenario internacional

La plaza doméstica logró atravesar la semana manteniendo una fuerte estabilidad cambiaria local. Esto le permitió ensayar un claro desacople frente a la marcada volatilidad internacional. En Estados Unidos los principales índices cayeron hasta un 0,5% tras publicarse un potente dato laboral.

La creación de empleo estadounidense arrojó 162.000 nuevos puestos durante agosto. La cifra superó con un enorme margen la expectativa previa del mercado que proyectaba apenas 55.000 contrataciones. Este sorpresivo indicador encendió las alarmas de todos los inversores norteamericanos.

Los analistas bursátiles ajustaron rápidamente sus pronósticos sobre la política monetaria global. El mercado descuenta ahora con mayor probabilidad una suba de tasas de interés para mediados de septiembre. Los operadores locales ya se preparan para afrontar un fuerte recorte de liquidez este próximo lunes por el feriado en Norteamérica.