El viceministro de Economía, José Luis Daza, afirmó que el Gobierno nacional busca ampliar el acceso al crédito y descartó la implementación de un “plan platita” para mejorar los ingresos o incentivar el consumo, como ocurrió durante gestiones anteriores.

“Estamos trabajando en muchas alternativas para facilitar este crédito. Lo que puedo decir es que no podemos tomar atajos, no hay soluciones fáciles, populistas. Lo vamos a dar y vamos a tener. No va a haber plan platita”, aseguró Daza durante una entrevista.

El funcionario explicó que la intención oficial es fortalecer el financiamiento destinado al sector privado, con el objetivo de acompañar la inversión y consolidar la recuperación de la economía.

Según detalló, el acceso al crédito será una de las herramientas centrales para impulsar la actividad productiva y permitir que empresas y trabajadores puedan contar con mayores posibilidades de financiamiento dentro de un escenario de estabilidad.

Daza habló del escenario económico hacia 2027

Durante la entrevista, el viceministro también analizó el impacto que podrían tener las próximas elecciones presidenciales sobre la economía argentina y sostuvo que los procesos electorales no son los responsables de las crisis económicas.

“Las elecciones no generan crisis, ni en la Argentina ni en ninguna parte del mundo; lo que genera crisis son los desequilibrios macro, fiscal, externo y bancario”, afirmó.

En ese sentido, Daza destacó la situación actual de las principales variables económicas y aseguró que el país llegará al próximo proceso electoral con una estructura diferente a la de otros períodos.

“Por primera vez en cuatro décadas, vamos a ir a una elección con superávit fiscal, superávit externo, bancos bien calzados, con reservas y con un tipo de cambio flotante. No hay país que vaya a una elección con una posición más sólida que la Argentina”, sostuvo.

Por qué las tasas de interés siguen altas

El funcionario también explicó las razones por las cuales los bancos mantienen elevados los costos de financiamiento, especialmente para los créditos destinados a personas.

Daza señaló que la volatilidad del mercado genera cautela dentro del sistema financiero y condiciona la reducción de las tasas.

“Los bancos no bajan la tasa que le prestan del 60, 70 a un 40 porque tienen miedo que vuelva la volatilidad. Hay un conjunto de factores que influyen”, explicó.

Según indicó, el crédito destinado a empresas comenzó a mostrar señales positivas y registró un crecimiento en términos reales del 1,9% durante los últimos meses.

Sin embargo, aclaró que esos préstamos están vinculados principalmente al corto plazo y al capital de trabajo necesario para el funcionamiento de las compañías.

“Eso indica que hay un aumento incipiente en la actividad económica. Son varios meses ya creciendo, es una tasa muy atractiva”, afirmó.

El desafío del crédito para los consumidores

Daza diferenció la situación del financiamiento empresarial con la de los créditos para individuos, donde las tasas continúan siendo elevadas.

“Las tasas se han mantenido a niveles altísimos y tiene que ver con la naturaleza del crédito, que suele ser a más largo plazo, de tres, cuatro o cinco años”, explicó.

El viceministro sostuvo que uno de los principales obstáculos para ampliar el acceso al financiamiento es la elevada carga tributaria que impacta sobre las operaciones.

“La cascada de impuestos en la Argentina hace que el crédito sea inaccesible o impagable para la gente. Tenemos que limpiar y solucionar ese tema”, advirtió.

Aumento de la mora y búsqueda de estabilidad

Por último, Daza reconoció que la volatilidad económica y el aumento de las tasas de interés generaron un incremento en los niveles de mora.

El funcionario aseguró que el Gobierno trabaja en crear las condiciones necesarias para que el sistema financiero pueda ofrecer mejores herramientas y que más sectores puedan acceder al crédito.

“Estamos generando las condiciones de estabilidad para que se pueda acceder al crédito, así que vamos por muy buen camino”, concluyó.