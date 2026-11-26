El banco estadounidense JP Morgan publicó su informe “Perspectivas Económicas Argentina 2027”, en el que advirtió por un escenario de bajo crecimiento económico, fuerte presión cambiaria ante la llamada “dolarización electoral” y una contienda presidencial “cerrada y polarizada” que pone bajo la lupa la continuidad del rumbo económico de Javier Milei.

Según el documento elaborado por los economistas para América Latina Diego Pereira y Lucila Barbeito, la actividad cerrará 2026 con una expansión de apenas 0,8% y crecerá solo 1,8% en 2027, muy por debajo de las metas oficiales difundidas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

En el plano financiero y externo, la entidad señaló que el Estado enfrentará vencimientos de deuda por casi US$ 25.000 millones en un contexto de escasez de divisas y aceleración de la demanda privada.

Si bien su escenario base proyecta cierta estabilidad en las reservas brutas mediante disciplina fiscal, política monetaria ajustada y eventual financiamiento bilateral o multilateral, el banco alertó que, bajo un escenario de estrés similar al de 2025, las reservas internacionales podrían caer en torno a los US$ 9.000 millones, tensionando los límites del esquema de bandas cambiarias vigentes y manteniendo a los activos argentinos bajo una fuerte presión generalizada.

Las proyecciones económicas frente a las metas oficiales

El análisis de Wall Street contrasta de lleno con el optimismo del Palacio de Hacienda al estimar que la expansión del 0,8% para el cierre de 2026 se ubicará más de cuatro puntos porcentuales por debajo de las previsiones gubernamentales, mientras que el 1,8% proyectado para 2027 representa apenas una cuarta parte de lo prometido por el equipo económico.

A esta desaceleración se suma la presión constante sobre el frente externo: aunque el reporte rescató el compromiso oficial con la disciplina fiscal y los recortes de gasto, advirtió que las compras privadas de dólares se aceleraron hasta alcanzar el 4,9% del PBI en términos anualizados durante el trimestre cerrado en septiembre, lo que pone a prueba la sostenibilidad de los techos cambiarios fijados por Economía.

“En nuestro escenario base, las reservas brutas se mantienen en general estables en 2027. Y bajo un escenario de estrés similar al de 2025, las reservas podrían caer en aproximadamente 9 mil millones de dólares. La capacidad de intervención del Banco Central y un posible financiamiento bilateral o multilateral podrían brindar una protección adicional”.

Desgaste social

Más allá de las variables macroeconómicas, el documento puso el foco en la incertidumbre política rumbo a los comicios presidenciales de 2027. Para JP Morgan, el mercado financiero ya no mira únicamente los fundamentos fiscales actuales, sino el riesgo de un giro político ante el impacto del ajuste, la caída del poder adquisitivo, los despidos y el cierre de empresas sobre el humor social.

En ese marco, los analistas definieron la “dolarización electoral” como uno de los principales focos de vulnerabilidad externa para los próximos meses y advirtieron que un resultado adverso para La Libertad Avanza podría derivar en un retorno a políticas fiscalmente más laxas, motivo por el cual sugirieron ajustes en el esquema económico para evitar una reversión de rumbo.

“Nuestro escenario base es la continuidad de las políticas, pero es probable que la contienda sea reñida. Una reacción adversa implicaría un retorno a políticas fiscalmente laxas. Esto sugiere que los inversores se concentran menos en los fundamentos actuales y más en la posibilidad de una reversión de políticas. Nuestro escenario base supone continuidad, aunque esperamos una contienda cerrada y polarizada.”