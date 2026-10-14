Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán un nuevo aumento en noviembre de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que la inflación de septiembre fue del 1,9%. La actualización se calcula mediante la fórmula de movilidad mensual, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el cálculo basado en la variación precisa del índice, del 1,93%, la jubilación mínima pasaría de $435.748,51 en octubre a aproximadamente $444.158,46 en noviembre. Se trata de un monto estimado, a la espera de la resolución oficial de ANSES que establezca los valores definitivos.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Con la actualización prevista, los principales haberes previsionales quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $444.158,46.

Jubilación máxima: $2.988.765,82.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $355.326,77.

Prestaciones no contributivas por invalidez y vejez: alrededor de $310.910,92.

Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22.

Los montos corresponden a estimaciones calculadas con el incremento del 1,93% sobre los valores vigentes en octubre. La liquidación definitiva dependerá de la publicación oficial.

Qué pasará con el bono para jubilados

Uno de los puntos que todavía genera expectativa es la continuidad del bono extraordinario destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. El refuerzo permanece congelado en hasta $70.000 desde marzo de 2024.

Si el Gobierno mantiene ese beneficio en noviembre y confirma el pago completo para quienes cobran la mínima, el ingreso mensual alcanzaría aproximadamente los $514.158,46, sumando el haber actualizado y el bono.

El refuerzo no se incorpora al haber previsional para calcular la movilidad, por lo que el porcentaje de aumento se aplica sobre la jubilación y no sobre el ingreso total.

Además, quienes cobran un haber superior a la mínima pueden acceder a un bono proporcional, si se establece el mismo esquema vigente en meses anteriores, para completar el ingreso hasta el tope determinado.

Cómo se calcula el aumento de Anses

Desde 2024, las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones de Anses se actualizan mensualmente según la inflación registrada dos meses antes. De esta manera, el IPC de septiembre determina el incremento que se aplicará en noviembre.

El mecanismo alcanza también a otras prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares, cuyos importes se ajustan conforme a la normativa vigente.

Los beneficiarios no necesitan realizar trámites para recibir la actualización, ya que el incremento se aplica automáticamente sobre los haberes correspondientes.