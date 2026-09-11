Los jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) tendrán un nuevo aumento en sus haberes durante octubre de 2026. La actualización quedó definida después de que el Indec informara que la inflación de agosto fue del 1,7%.

El incremento se desprende del mecanismo de movilidad previsional vigente, que actualiza mensualmente las jubilaciones y pensiones tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De esta manera, el dato de agosto determina cuánto aumentarán las prestaciones en octubre.

Aunque el Indec informó una inflación mensual redondeada del 1,7%, para la movilidad se utiliza la variación exacta del índice. Por eso, el porcentaje definitivo será establecido por Anses mediante la correspondiente resolución.

Actualmente, durante septiembre, la jubilación mínima es de $428.633,20, mientras que la máxima alcanza los $2.884.295,54. Ambos valores fueron establecidos oficialmente por Anses después del incremento del 2,11% correspondiente a la inflación de julio.

Con la actualización prevista para octubre, la jubilación mínima se ubicaría en torno a los $435.700. El monto final dependerá del porcentaje exacto que oficialice el organismo previsional.

A esa cifra podría agregarse nuevamente el bono extraordinario de $70.000 destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos. Si el Gobierno decide mantenerlo durante octubre, quienes cobran la mínima superarían los $505.000 mensuales.

Sin embargo, la continuidad del refuerzo todavía no fue oficializada. El último decreto vigente estableció el pago de hasta $70.000 exclusivamente para septiembre de 2026.

El aumento también alcanzará a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras prestaciones que administra Anses.

El dato de inflación de agosto mostró además una desaceleración respecto de julio, cuando había alcanzado el 2,1%. En los primeros ocho meses de 2026, los precios acumularon una suba del 21,3%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,5%.