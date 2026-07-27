La Justicia de Faltas de San Juan ha colocado a la empresa Naturgy San Juan S.A. (ex Energía San Juan) contra las cuerdas al emitir una intimación final para que regularice la situación de su depósito en Chimbas. En declaraciones con DIARIO HUARPE, el doctor Marcelo Espósito, abogado del Primer Juzgado de Faltas, confirmó que la compañía de energía cuenta con pocos días para presentar todas las habilitaciones correspondientes al predio, ya que el plazo procesal vence antes de que finalice el mes de julio.

Específicamente, el magistrado señaló que el término para la presentación de la documentación, que se había suspendido durante la feria judicial, expira este próximo jueves 30. De no cumplir con este requerimiento, Naturgy se expone a severas sanciones que podrían incluir una multa millonaria, la clausura del establecimiento o la imposición de medidas urgentes para eliminar riesgos ambientales. Fuentes judiciales estiman que, de aplicarse el máximo rigor del Código de Faltas, la sanción económica podría superar los $15.000.000.

El cambio de juzgado y las nuevas directivas

La causa, que originalmente tramitaba en el Tercer Juzgado de Faltas bajo la dirección del juez Enrique Mattar, dio un giro tras una apelación presentada por los apoderados de la firma. La Cámara de Apelaciones de Paz anuló el proceso previo y otorgó validez parcial a la presentación de la empresa, lo que derivó en el sorteo de un nuevo juzgado. Por el sistema de turnos, la responsabilidad recayó en el Primer Juzgado de Faltas, donde el doctor Espósito explicó que han seguido estrictamente las instrucciones de la alzada.

Estas directivas de la Cámara no solo exigen la recaudación y merituación de pruebas sobre la falta de habilitaciones, sino que también abren la puerta a la posible imputación de personas físicas responsables dentro de la estructura de Naturgy. "Se otorgó un plazo que está a punto de vencer para la presentación de las habilitaciones que entendemos son exigibles", subrayó Espósito, agregando que una vez vencido el tiempo se evaluará si la empresa agotó las vías legales o si corresponde dictar sentencia de inmediato. A diferencia de la etapa anterior, marcada por una fuerte tensión, el abogado del juzgado mencionó que actualmente la empresa ha mostrado "buena predisposición" y se ha presentado a derecho cada vez que fue requerida.

Riesgo ambiental y falta de seguridad en la zona

La situación del predio, una superficie de casi siete hectáreas ubicada entre las calles Benavídez, Necochea, Oro y Luna, salió a la luz pública tras un informe de DIARIO HUARPE publicado en mayo de 2025. La investigación y las posteriores inspecciones municipales revelaron un panorama alarmante: la acumulación de más de 1.200 metros cúbicos de escombros y la presencia de 230 transformadores en desuso. Varios de estos equipos contenían aceites minerales y mezclas de hidrocarburos, sustancias calificadas como residuos peligrosos que carecen de un manejo adecuado, ya que la firma no estaría registrada formalmente como generadora o transportista de tales desechos.

Además del riesgo de contaminación del suelo, el terreno ha sido descrito sistemáticamente como una "zona liberada". La falta de un cerramiento perimetral efectivo y de vigilancia permanente ha facilitado el ingreso constante de personas ajenas para el robo de cobre y chatarra. Esta negligencia no solo afecta al predio de Naturgy, sino que ha impactado directamente en la seguridad de las fábricas y galpones colindantes, cuyos propietarios denuncian robos recurrentes derivados de esta vulnerabilidad. Aunque la empresa prometió en instancias de mediación instalar cámaras y luminarias, se había negado de forma persistente a realizar el cierre perimetral total, una medida que tanto el municipio de Chimbas como la Justicia consideran indispensable.