Este jueves 26 de febrero, las oficinas del Tercer Juzgado de Faltas de la Provincia fueron el escenario de una de las audiencias más tensas que se recuerden en materia de justicia administrativa y ambiental. El juez a cargo, el doctor Enrique Mattar, no ocultó su indignación ante lo que calificó como una "extraordinaria falta de colaboración" por parte de la empresa Naturgy San Juan S.A. (ex Energía San Juan), tras cumplirse el plazo legal de 180 días que se le había otorgado para sanear y regularizar su predio en Chimbas.

El magistrado adelantó una decisión drástica: una vez que la Cámara de Apelaciones resuelva un recurso de nulidad interpuesto por la distribuidora eléctrica, solicitará formalmente al Gobierno de San Juan la revocación de la concesión del servicio. Para el juez, el incumplimiento sistemático de las normativas provinciales y las órdenes judiciales ha llegado a un punto de no retorno.

Una audiencia definida por la "rebeldía" empresarial

Esta fue la quinta convocada en el marco de este proceso, pero lejos de traer soluciones, profundizó el conflicto. El apoderado legal de Naturgy se presentó con una estrategia que el juez Mattar no dudó en tildar de "absurda" y de una "rebeldía con el juzgado": la empresa solicitó la nulidad de la audiencia y se limitó a esperar respuestas de instancias superiores.

El momento en el que el juez se entera de que el abogado de Naturgy presento un recuso de nulidad de la audiencia.

Lo que más irritó al magistrado fue la maniobra administrativa realizada por la empresa apenas 24 horas antes de que expirara el plazo de 180 días corridos que se le había otorgado en julio del año pasado para limpiar el terreno, cerrarlo y obtener las habilitaciones correspondientes. Naturgy presentó ante la Secretaría de Ambiente un pedido de prórroga, eludiendo así el cumplimiento efectivo de la sentencia del Juzgado de Faltas.

“Esto es una actitud de desobediencia. No solucionar este problema con el poder que ustedes tienen de administración y gestión es un absurdo”, sentenció Mattar durante la sesión. El juez fue tajante al señalar que la empresa posee la capacidad económica y fáctica para haber dejado el predio limpio y que, tras cuatro oportunidades previas, la falta de resultados ya no es materia de prejuicio, sino de juzgamiento directo.

Dudas sobre la capacidad técnica de la distribuidora

Uno de los momentos más críticos de la audiencia fue cuando el juez Mattar vinculó la ineficacia en el manejo del predio de Chimbas con la capacidad de la empresa para brindar el servicio público de electricidad en toda la provincia. “Si ustedes no tienen capacidad técnica para remediar un predio de tan solo siete hectáreas, y para eso necesitan seis meses y un plan de remediación que ni siquiera han cumplido, menos van a tener capacidad técnica para administrar toda la red eléctrica de la provincia”, fustigó el magistrado.

El terreno en cuestión, de casi siete hectáreas y ubicado entre las calles Benavídez, Necochea, Oro y Luna, ha sido motivo de conflicto por más de una década. Según los informes técnicos que obran en la causa, el lugar funciona como un depósito irregular de materiales eléctricos y residuos peligrosos, sin contar con habilitación comercial ni industrial.

Críticas a la Secretaría de Ambiente

El juez no solo dirigió sus dardos hacia la empresa, sino también hacia los organismos de control del Estado. Durante la audiencia, interpeló directamente a Santiago Ceballos, subsecretario de Residuos Sólidos y Urbanos, cuestionando la excesiva laxitud con la que se ha tratado a la firma.

El juez interpeló a Santiago Ceballos, en su deber de subsecretario de Residuos Sólidos y Urbanos (sentado a la derecha).

Mattar calificó de "vergonzoso" que se le permitiera a una empresa con el poder logístico de Naturgy un plazo de seis meses para una tarea de remediación menor. “Naturgy es una empresa privilegiada y ustedes sostienen el privilegio”, afirmó el juez, instando a los funcionarios a realizar sumarios y actuar con mayor rigor para hacer cumplir la ley.

El historial de contaminación en Chimbas

La situación del predio de Naturgy salió a la luz luego de un informe de DIARIO HUARPE y tras repetidas denuncias de empresas colindantes como Enav S.A., Mas Puchol, La Platense S.A. y otras firmas del área industrial de Chimbas. Los empresarios vecinos alertaron durante años a los organismos competentes (Municipalidad de Chimbas, Ambiente y Defensoría del Pueblo) sobre la acumulación de más de 1.200 metros cúbicos de escombros y la presencia de 230 transformadores en desuso, algunos de ellos contaminados con aceites minerales y mezclas de hidrocarburos considerados residuos peligrosos.

Además del riesgo ambiental, el predio ha sido descrito como una "zona liberada" debido a la falta de cerramiento perimetral y vigilancia. Esta negligencia ha facilitado el ingreso de personas para el robo de cobre y chatarra, afectando la seguridad de los galpones y fábricas lindantes. A pesar de que Naturgy prometió en audiencias previas instalar luminarias y cámaras, se había negado sistemáticamente a cerrar el predio, una medida que el municipio y la justicia consideran indispensable.

Un futuro incierto para la concesión

Al cierre de la tensa jornada, el juez Mattar dejó en claro que su decisión de pedir la revocación de la concesión es firme. “Tómenlo como una anticipación de los considerandos del fallo”, advirtió a los representantes legales de la empresa.

Por el momento, el proceso se encuentra a la espera de que la Cámara de Apelaciones responda al recurso de Naturgy. Sin embargo, el magistrado ya adelantó que intimará a la empresa para que, en un plazo de 24 horas, obtenga las habilitaciones, limpie y cierre el terreno, aclarando que el daño ya está hecho y que la limpieza tardía no borrará el historial de incumplimientos.

La provincia se enfrenta ahora a un escenario jurídico complejo donde la desobediencia de una de sus principales prestadoras de servicios públicos podría derivar en una sanción ejemplar, marcando un precedente en la gestión del control ambiental y el respeto a la autoridad judicial en San Juan.