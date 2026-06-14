En medio de tensiones internas dentro del oficialismo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asistió a un encuentro por el cumpleaños de la senadora Patricia Bullrich, en un gesto que no pasó desapercibido en el Gobierno.

El evento se realizó este sábado por la tarde y, según confirmaron fuentes oficiales, no se trató de un festejo formal sino de una reunión íntima con dirigentes, militantes y allegados al entorno de la jefa de bloque de La Libertad Avanza.

Karina Milei llegó acompañada por su armadora porteña Pilar Ramírez, en un contexto en el que Bullrich mantiene reuniones periódicas con sectores del oficialismo para delinear la estrategia política de cara al próximo año.

La presencia de la hermana del presidente fue leída como un movimiento significativo, sobre todo porque en las últimas semanas se había instalado la idea de un posible quiebre en la relación entre el entorno presidencial y la senadora.

Las diferencias se hicieron visibles tras las críticas públicas de Bullrich hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien cuestionó por su situación patrimonial y por las explicaciones brindadas en ese sentido.

En ese marco, desde el entorno del funcionario señalaron que no estaban al tanto del evento, lo que expone la distancia que existe entre ambos sectores dentro del Gobierno.

Además, en la última reunión de mesa política no se repitió una práctica habitual: la difusión de una imagen conjunta liderada por Adorni. En cambio, fue la propia Karina Milei quien publicó un mensaje en redes sociales felicitando a Bullrich por su cumpleaños.

Este tipo de gestos alimenta distintas interpretaciones dentro del oficialismo. Algunos sectores consideran que se trata de un movimiento estratégico para contener a Bullrich, mientras que otros entienden que refleja coincidencias en torno a las críticas por el impacto político de recientes controversias.

Lo cierto es que, en un clima marcado por el hermetismo y las tensiones, cada movimiento público adquiere peso propio y se convierte en una señal que reconfigura los equilibrios internos del Gobierno.