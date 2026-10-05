La muerte del senador libertario Juan Carlos Pagotto dejó una vacante estratégica en el Senado y Karina Milei busca aprovecharla para ganar poder dentro de la Cámara alta. La hermana del Presidente apunta a quedarse con la conducción de la comisión de Acuerdos, un espacio clave para el Gobierno, y analiza impulsar allí a la senadora neuquina Nadia Márquez.

La maniobra también tiene una lectura interna: Karina busca contener el crecimiento de Patricia Bullrich dentro del Senado y reducir los cortocircuitos entre la jefa del bloque de La Libertad Avanza y la Casa Rosada. La comisión de Acuerdos tiene una función central porque organiza las audiencias públicas de los candidatos del Ejecutivo para cargos judiciales, emite dictámenes sobre sus postulaciones y deja los pliegos listos para su tratamiento en el recinto.

Márquez aparece como la principal candidata para ocupar ese lugar. La senadora por Neuquén, pastora evangélica y exdiputada nacional, responde políticamente a Karina Milei y dentro del bloque libertario mantiene una posición crítica frente al avance de Bullrich.

Su eventual llegada a la presidencia de Acuerdos le daría una cuota mayor de poder a la línea interna que responde a la secretaria general de la Presidencia, justamente en un momento en que el oficialismo necesita ordenar posiciones y construir mayorías para avanzar con su agenda legislativa.

La definición se pondría sobre la mesa este miércoles, durante la propia reunión de la comisión. El espacio fue uno de los que más actividad tuvo durante 2026 y por allí pasaron 166 designaciones del Poder Judicial en lo que va del año.

Entre esos expedientes estuvo el de María Verónica Michelli, propuesta por el Gobierno para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. El caso generó ruido cuando la Casa Rosada detectó que la postulada era cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, uno de los investigadores que publicó informes sobre corrupción vinculada al oficialismo, y Javier Milei buscó retirar su postulación.

Quién es Nadia Márquez

Márquez llegó al Senado después de dos años como diputada nacional y durante su paso por la Cámara baja tuvo una participación activa en proyectos promovidos por el oficialismo. Su llegada a la Cámara alta consolidó su lugar dentro del sector libertario que mantiene mayor cercanía con Karina.

Con esta jugada, la hermana del Presidente no solamente busca cubrir una vacante dentro de la estructura parlamentaria. También pretende colocar a una dirigente propia al frente de una comisión que interviene directamente en el proceso de selección de jueces y que concentra una parte sensible del poder institucional del Senado.

Así, la disputa por Acuerdos se transforma en una nueva pulseada dentro de La Libertad Avanza: mientras Bullrich consolidó influencia propia en la Cámara alta, Karina Milei busca ampliar su poder con una dirigente de confianza en uno de los espacios más estratégicos del Congreso.