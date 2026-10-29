La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, defendió el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), destacó el potencial de la minería y agradeció a los gobernadores, entre los que estuvo Marcelo Orrego, que adhirieron al esquema durante la Ronda de Negocios realizada este jueves en Rosario. El encuentro también tuvo una lectura política, en medio de las negociaciones del Gobierno nacional para avanzar con la reforma electoral y la suspensión de las PASO de cara a 2027.

La jornada se desarrolló en La Fluvial y reunió a representantes de 43 grandes proyectos de minería, energía e infraestructura, además de cerca de 1.800 pymes y proveedores. Participaron el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, como anfitrión. Karina fue la última en hablar durante la apertura.

“Quería agradecerle a Maxi por recibirnos y a todos los gobernadores que nos vienen acompañando”, expresó al comenzar su discurso. Luego felicitó al equipo económico, en especial a Caputo, al secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y a Daniel González, secretario de Energía y Minería, quien dejará su cargo en los próximos días.

La funcionaria también hizo un “reconocimiento especial” a los mandatarios provinciales presentes por adherir al RIGI. Entre ellos estuvo el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, junto a Pullaro, Martín Llaryora, de Córdoba; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Carlos Sadir, de Jujuy; y Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, entre otros.

Karina destacó que acompaña al sector minero “desde el primer día de la gestión” y se mostró “impresionada” por la cantidad de empresas que participaron de la ronda. En ese marco, aseguró que el régimen está demostrando “resultados extraordinarios” y remarcó la importancia de integrar a las pymes argentinas a las cadenas de valor de los grandes proyectos.

“La minería va a ser uno de los sectores con mayor prosperidad. Esta jornada representa lo que queremos lograr, un win-win. Acá tienen que ganar todos, tanto las grandes empresas mineras como las pymes y los proveedores”, afirmó al cerrar su intervención.

Las PASO, detrás de la foto política

Aunque el eje formal del encuentro fue económico, la presencia conjunta de funcionarios nacionales y gobernadores se produjo mientras la Casa Rosada busca reunir respaldos legislativos para suspender las PASO nacionales de 2027. La negociación forma parte de la agenda política del oficialismo y se desarrolla en paralelo con los contactos para establecer acuerdos con las provincias.

No se había anunciado una reunión formal específica para definir el futuro de las primarias durante la jornada en Rosario. Sin embargo, el encuentro reunió a referentes centrales del Gobierno y a mandatarios con los que la administración de Javier Milei busca fortalecer el diálogo político.

La aparición pública de Karina Milei se sumó a una serie de intervenciones en las que viene elevando su perfil. Un día antes, había acompañado al Presidente en Catamarca, durante la inauguración de la expansión Fénix 1B y de la nueva operación Sal de Vida, dos instalaciones de Rio Tinto que representan una inversión conjunta de US$1.400 millones y permitirán sumar 25.000 toneladas anuales de capacidad de producción de carbonato de litio equivalente.