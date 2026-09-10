Luego de una jornada adversa para el oficialismo en la Cámara de Diputados, Karina Milei mantuvo una serie de reuniones con integrantes de La Libertad Avanza (LLA), autoridades de la Cámara baja y funcionarios del área de Desregulación. El encuentro se produjo después de que la oposición consiguiera imponer un cronograma para avanzar con los proyectos sobre endeudamiento familiar y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

La secretaria general de la Presidencia conversó con el presidente de Diputados, Martín Menem, y mantuvo encuentros con un grupo reducido de legisladores oficialistas, entre ellos Gabriel Bornoroni, Romina Diez, Sebastián Pareja, Carlos Zapata, Manuel Quintar y Federico Tournier.

Desde el oficialismo buscaron desligar la presencia de Karina Milei del resultado de la sesión. Según fuentes libertarias citadas por Infobae, la funcionaria visita periódicamente el Congreso para seguir la agenda parlamentaria, fortalecer el vínculo con el bloque y analizar la situación política de los distintos distritos.

El traspié que sufrió el oficialismo

Horas antes, la oposición había conseguido avanzar con los emplazamientos a las comisiones encargadas de discutir dos asuntos sensibles para la Casa Rosada: la morosidad de las familias y la extensión de la Emergencia en Discapacidad. En este último caso, el emplazamiento fue aprobado por unanimidad, con 249 votos positivos.

El cronograma establece reuniones informativas para comenzar a discutir ambas cuestiones durante septiembre. En discapacidad, las comisiones de Presupuesto y Discapacidad tienen previsto avanzar hacia un dictamen el 23 de septiembre, mientras que las iniciativas sobre endeudamiento familiar buscarán quedar dictaminadas el 29.

El oficialismo anticipó que presentará una propuesta propia sobre discapacidad, a la que calificó como “superadora”, aunque hasta el momento los bloques opositores y aliados aseguran desconocer los detalles.

Una reunión con Sturzenegger y otra cita en Casa Rosada

Durante su paso por Diputados, Karina Milei también se reunió con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y con el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. Entre los asuntos analizados estuvo la agenda legislativa y el proyecto de reforma del mercado de capitales.

El movimiento político continuará el próximo lunes, cuando está previsto que todos los integrantes del bloque de LLA concurran a la Casa Rosada para reunirse con Javier Milei. Allí, según informó Infobae, el Presidente les dará detalles de los proyectos relacionados con Malvinas y el Presupuesto 2026.