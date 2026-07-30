El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a cuestionar la política económica del presidente Javier Milei y criticó también al Fondo Monetario Internacional (FMI) por respaldar el rumbo del Gobierno nacional. Durante una recorrida por Lomas de Zamora, el mandatario bonaerense puso en duda que exista un orden macroeconómico cuando, según afirmó, muchas familias atraviesan dificultades para llegar a fin de mes.

"¿Qué macro está ordenada si la gente no llega a fin de mes y tiene miedo de perder el laburo? Ese es orden para el FMI", lanzó Kicillof, en referencia a los elogios que la titular del organismo, Kristalina Georgieva, expresó recientemente sobre el programa económico de la administración libertaria.

"El resto es timba"

En su discurso, el gobernador sostuvo que el verdadero orden debe reflejarse en la vida cotidiana de los argentinos y no únicamente en los indicadores económicos. "Necesitamos orden y tranquilidad en los barrios, en las fábricas, en los talleres, en las casas, en las familias. El resto es timba y no es lo que necesitamos", afirmó durante la actividad junto al intendente Federico Otermín.

Además, remarcó que el temor a perder el empleo y las dificultades para afrontar los gastos mensuales muestran una realidad distinta a la que describen el Gobierno nacional y el FMI.

También cuestionó la visita del FMI a Vaca Muerta

Kicillof también hizo referencia a la visita de Kristalina Georgieva a Vaca Muerta junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente de YPF, Horacio Marín. "Ese petróleo que fue a ver es del pueblo argentino, es nuestro petróleo", sostuvo el gobernador, quien planteó que esos recursos deberían destinarse al desarrollo del país y no al beneficio del organismo internacional.