El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) para el próximo miércoles 4 de noviembre, en medio de una creciente disputa política con Máximo Kirchner. El encuentro se realizará después de que el mandatario reclamara elecciones primarias para definir las candidaturas del peronismo de cara a 2027.

La reunión está prevista para las 17 en la sede partidaria de La Plata y tendrá como uno de sus principales objetivos avanzar con la convocatoria al Congreso del PJ bonaerense. Este organismo deberá resolver cuestiones vinculadas con la conducción partidaria, un punto que mantiene enfrentados a los sectores que responden al gobernador y al referente de La Cámpora.

La convocatoria fue comunicada por María Sol Berriel, apoderada del partido, quien informó que el encuentro se desarrollará por indicación de Kicillof. Aunque todavía no se difundió oficialmente el orden del día, las negociaciones por la distribución de cargos y la organización electoral aparecen entre los temas centrales.

La disputa entre Kicillof y Máximo Kirchner

El conflicto tiene su origen en el acuerdo alcanzado a comienzos de año para evitar una competencia por la conducción del PJ bonaerense. A partir de ese entendimiento, Kicillof asumió formalmente la presidencia del partido en marzo, mientras que Máximo Kirchner debía quedar al frente del Congreso partidario.

Sin embargo, las diferencias persisten por la integración de los principales organismos internos. El Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que lidera el gobernador, pretende ampliar su representación tanto en la Junta Electoral como en la Junta Directiva del Congreso, integrada por 22 miembros.

La importancia de estos cargos radica en que el Congreso partidario tiene facultades para definir la plataforma electoral, establecer los lineamientos políticos y autorizar acuerdos con otras fuerzas. Por ese motivo, su conformación será determinante para el armado del peronismo en las elecciones de 2027.

Desde el entorno del mandatario provincial aseguraron que el acuerdo alcanzado con el kirchnerismo continúa vigente. No obstante, persisten las dudas sobre cómo se resolverá la elección de las autoridades del Congreso, cuya presidencia se define por mayoría simple de los representantes presentes.

Kicillof propone elecciones internas para definir candidatos

En paralelo a las discusiones partidarias, Kicillof volvió a plantear la necesidad de utilizar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver las candidaturas dentro del peronismo.

Durante una visita a Jujuy, donde mantuvo actividades con el gobernador Carlos Sadir, defendió la competencia electoral como mecanismo para ordenar las diferencias internas.

"Que lo decida la gente", expresó el mandatario al referirse a la selección de candidatos.

Además, reconoció que dentro del justicialismo existen distintas posiciones sobre cómo construir una alternativa política al Gobierno nacional. "Pensamos, en lo general, que tenemos que ir para un lugar. Cómo hacerlo, hay diferencias", manifestó.

El planteo adquiere relevancia ante las aspiraciones de diferentes dirigentes y la necesidad de definir tanto las candidaturas nacionales como la sucesión en la provincia de Buenos Aires.

En este escenario, la reunión del próximo miércoles será una instancia decisiva para medir la relación de fuerzas entre Kicillof y Máximo Kirchner. El resultado de las negociaciones podría marcar el rumbo del peronismo bonaerense y su estrategia electoral para enfrentar al oficialismo nacional en 2027.