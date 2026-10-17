El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este sábado 17 de octubre un acto por el Día de la Lealtad Peronista en La Matanza, donde lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei, respaldó a Cristina Fernández de Kirchner y convocó a construir una alternativa política para las elecciones presidenciales de 2027. Además, manifestó su disposición a recorrer el país y asumir un papel protagónico en la reorganización del peronismo.

La actividad se desarrolló en el Polideportivo Juan Domingo Perón, ubicado en González Catán, y contó con la participación de dirigentes del Partido Justicialista, intendentes, representantes sindicales y funcionarios bonaerenses.

Durante su discurso, Kicillof aseguró que el peronismo debe superar las diferencias internas y trabajar en una propuesta nacional capaz de disputar el poder en las próximas elecciones. "Cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país", expresó ante los militantes.

Las duras críticas de Kicillof contra Javier Milei

Uno de los momentos centrales del acto estuvo marcado por los cuestionamientos del gobernador a la política económica y a las decisiones internacionales del Gobierno nacional.

Kicillof calificó a la administración libertaria como "la expresión más payasesca de la derecha internacional" y sostuvo que sus medidas perjudican a los trabajadores y profundizan las desigualdades sociales.

En ese contexto, defendió uno de los principales conceptos históricos del peronismo: "Sin justicia social no hay libertad verdadera: hay privilegios, hay explotación y desigualdad. Eso no es libertad".

El mandatario también cuestionó el vínculo de Milei con Estados Unidos e Israel. Según su interpretación, la política exterior argentina debe priorizar la autonomía nacional y evitar condicionamientos de otros gobiernos.

"Argentina no puede recibir órdenes del extranjero", afirmó, antes de criticar la relación del Presidente con la administración estadounidense.

Además, hizo referencia a la posible visita del papa León XIV a la Argentina y cuestionó las expresiones del Gobierno sobre la justicia social. En ese sentido, desafió a los dirigentes libertarios a sostener esas posiciones frente al pontífice.

El respaldo a Cristina Kirchner y la reorganización del peronismo

Durante su intervención, Kicillof también dedicó parte de su discurso a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

"Hoy Cristina está injustamente presa por defender nuestras banderas", sostuvo el gobernador, al expresar su respaldo político a la expresidenta y cuestionar su situación judicial.

El acto se desarrolló en medio de diferencias internas dentro del justicialismo, especialmente entre los sectores que responden a Kicillof y aquellos vinculados a Máximo Kirchner.

Mientras el gobernador encabezó la actividad en La Matanza, otros dirigentes kirchneristas participaron de convocatorias por separado, una situación que refleja las disputas por el liderazgo y la estrategia electoral del espacio.

Kicillof puso la mira en las elecciones de 2027

Con las próximas elecciones presidenciales como horizonte, el gobernador bonaerense planteó que el peronismo necesita ampliar su representación y construir una propuesta que trascienda los límites de la provincia de Buenos Aires.

"No alcanza con ser oposición. Los problemas nacionales no pueden tener una solución en una sola provincia", afirmó.

En esa línea, sostuvo que es necesario modificar el rumbo económico del país y convocó a dirigentes, organizaciones sociales y sectores sindicales a participar de la construcción política.

"Tenemos que construir una alternativa que el año que viene y en las urnas termine con la pesadilla de quien gobierna", expresó.

Aunque no confirmó una candidatura presidencial, Kicillof dejó en claro su intención de ocupar un lugar central en el armado del peronismo para 2027, en un escenario atravesado por las tensiones internas y la búsqueda de una estrategia electoral común.