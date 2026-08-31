Axel Kicillof volvió a apuntar contra Javier Milei y aseguró que el Presidente está concentrado en conseguir su reelección en lugar de atender los problemas económicos y sociales del país. El gobernador bonaerense lanzó las críticas durante una visita a La Pampa, donde firmó distintos acuerdos de cooperación con su par Sergio Ziliotto.

“Falta mucho para el momento electoral. Es prematuro hablar de eso, los tiempos se aceleraron porque el Presidente trabaja solo para ser reelecto, está en campaña”, sostuvo Kicillof durante una conferencia realizada este lunes en Santa Rosa.

En ese sentido, reclamó que Milei concentre su atención en otros problemas. “Bueno sería que se ocupe de El Niño, de los endeudados, de la economía de la gente, de la falta de medicamentos, del salario para los docentes”, expresó.

El mandatario bonaerense también cuestionó la situación económica y aseguró que existe una diferencia entre el diagnóstico del Gobierno nacional y lo que ocurre en distintos sectores de la actividad.

“La micro está mal: el turismo, el comercio, la industria”, afirmó. Además, sostuvo que existe un esfuerzo del Ejecutivo nacional por transmitir que la economía marcha bien, pero señaló que son pocos los sectores que atraviesan condiciones favorables.

Kicillof también puso el foco en el endeudamiento de los hogares y aseguró que 21 millones de familias mantienen deudas y seis millones se encuentran en mora. “La gente no llega a fin de mes”, afirmó.

Reclamo por las obras y los recursos de las provincias

Las declaraciones se produjeron durante la visita de Kicillof a La Pampa, donde firmó junto a Ziliotto un convenio para coordinar acciones de prevención y respuesta ante los posibles efectos del fenómeno climático El Niño.

Ambos gobernadores cuestionaron la política del Gobierno nacional respecto de las obras públicas y reclamaron mayores recursos para las provincias.

Kicillof aseguró que existen $290.000 millones recaudados para infraestructura hídrica que, según planteó, no fueron utilizados para ese objetivo. También advirtió sobre la necesidad de realizar obras ante la posibilidad de que El Niño provoque precipitaciones más intensas.

El gobernador bonaerense también cuestionó el debate por la eliminación de las PASO y consideró que el Gobierno busca modificar el sistema electoral pensando en una eventual reelección de Milei.

Por último, defendió el trabajo conjunto entre las provincias y aseguró que los acuerdos entre Buenos Aires y La Pampa buscan reforzar el federalismo ante la falta de respuestas que, según planteó, existe desde el Ejecutivo nacional.