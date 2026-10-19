El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, anunció este lunes 19 de octubre que presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios nacionales por presuntas irregularidades en la administración del Fondo de Infraestructura Hídrica. La acusación apunta a la falta de ejecución de recursos destinados a obras para prevenir inundaciones, en medio de la preocupación por las consecuencias del fenómeno climático de El Niño.

El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, durante una conferencia de prensa en La Plata, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y el titular de ARBA, Cristian Girard. Según explicó, la presentación judicial incluirá presuntos delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El funcionario cuestionó que la Nación continúe recaudando recursos provenientes del impuesto a los combustibles sin destinarlos, según la Provincia, a las obras previstas por la legislación vigente.

La denuncia contra Milei y Caputo por el Fondo Hídrico

El reclamo se centra en el destino del 4,31% del Impuesto a los Combustibles, porcentaje asignado al Fondo de Infraestructura Hídrica para financiar proyectos de prevención de inundaciones y recuperación de tierras productivas.

De acuerdo con los datos presentados por el gobierno bonaerense, entre 2024 y 2026 se asignaron por ley $402.931 millones, mientras que la inversión de capital en obras alcanzó los $147.834 millones, equivalente al 36,7% de esos recursos.

Además, el informe provincial señaló que, al cierre del primer trimestre de 2026, el fondo contaba con $339.993 millones, de los cuales $290.676 millones, es decir, el 85,49%, estaban colocados en Letras del Tesoro.

“Vamos a denunciar penalmente a Milei y a Caputo por el incumplimiento de la ley y el abandono nacional en infraestructura hídrica”, sostuvo Katopodis, quien también advirtió sobre los riesgos que podría generar la falta de obras frente a posibles inundaciones.

Las cifras forman parte de la presentación realizada por la administración bonaerense y serán uno de los fundamentos del reclamo judicial. La eventual existencia de delitos deberá ser determinada por la Justicia.

La preocupación por El Niño y las obras pendientes

La decisión del gobierno bonaerense se produce en un contexto de preocupación por el avance del fenómeno de El Niño y sus posibles consecuencias sobre las precipitaciones en distintos sectores de la provincia.

Katopodis aseguró que la falta de inversión en infraestructura hídrica podría agravar el impacto de las lluvias, especialmente en zonas que ya presentan problemas de saturación del suelo.

La Provincia también cuestionó las demoras en la autorización de dos créditos internacionales destinados a proyectos hidráulicos. Uno de ellos, de 200 millones de dólares, financiaría obras en las cuencas de los arroyos San Francisco y Las Piedras. El segundo, de 120 millones de dólares, está previsto para intervenciones en el Nodo Bragado, dentro de la cuenca del río Salado.

Buenos Aires también rechazará el aumento de AySA

En paralelo, Katopodis confirmó que el gobierno provincial participará de la audiencia pública prevista para el 26 de octubre, vinculada al proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).

Durante esa instancia, la administración de Kicillof buscará cuestionar el incremento tarifario y reclamar garantías sobre la continuidad de las inversiones necesarias para ampliar y mantener el servicio.

De esta manera, el gobierno bonaerense profundiza sus diferencias con la administración nacional en torno al financiamiento de obras públicas, la administración de recursos y la prestación de servicios esenciales.