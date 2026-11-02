El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, respondió este lunes 2 de noviembre a la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva a competir por la Presidencia en 2027. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ratificó que el peronismo deberá definir sus candidaturas mediante elecciones primarias y aseguró que será el electorado quien determine quién representará al espacio político.

Las declaraciones se produjeron luego de que la expresidenta concediera una entrevista al diario estadounidense The Washington Post, en la que no descartó una eventual candidatura presidencial si logra recuperar sus derechos políticos.

"Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?", expresó Cristina Kirchner, una afirmación que volvió a encender las discusiones dentro del Partido Justicialista.

Frente a este escenario, Bianco sostuvo que todavía no es momento de avanzar con definiciones electorales. "Lo que hemos venido diciendo todo este tiempo y lo que nos planteó el gobernador ya el año pasado fue que este no era el año de las candidaturas, que las candidaturas se van a dirimir el año próximo", manifestó.

El funcionario también respaldó la posibilidad de que las postulaciones se resuelvan mediante las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), mecanismo que actualmente continúa vigente.

La interna entre Kicillof y el kirchnerismo

Las declaraciones del ministro se conocen en medio de una creciente tensión entre los sectores alineados con el gobernador bonaerense y dirigentes de La Cámpora, quienes cuestionaron la posibilidad de que Kicillof compita electoralmente contra Cristina Kirchner.

Uno de los dirigentes que expresó su malestar fue el senador provincial Emmanuel González Santalla, quien criticó al mandatario por mostrarse dispuesto a disputar el liderazgo político de la expresidenta. Los cuestionamientos también fueron acompañados por otros referentes del kirchnerismo, entre ellos Facundo Tignanelli y Fernanda Raverta.

Ante las críticas, Bianco buscó bajar el tono de la confrontación. "No me voy a meter en la interna porque es lo que nos pidió Axel", afirmó.

Además, defendió la postura del gobernador y señaló que la utilización de las PASO ya había sido discutida en encuentros anteriores con dirigentes e intendentes del peronismo.

"No veo una razón por la que habría que enojarse, ponerse nervioso o criticar al gobernador si dijo lo mismo en una reunión", expresó.

En ese sentido, el ministro ratificó que el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que encabeza Kicillof, presentará su propio candidato presidencial.

"Cada uno de los sectores propondrá candidaturas y como nosotros creemos que es lo más sano en este momento, el pueblo peronista va a definir quién nos representa como candidato a presidente", remarcó Bianco.

Una reunión clave para el futuro del PJ

En medio de las diferencias internas, el próximo miércoles 4 de noviembre se realizará una reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista bonaerense, convocada por Kicillof en La Plata.

El encuentro está previsto para las 17 y tendrá como uno de sus principales objetivos avanzar con la organización del Congreso provincial del partido, que se desarrollaría durante noviembre.

La discusión también estará atravesada por la distribución de cargos y espacios de representación dentro de los organismos partidarios, donde el sector del gobernador busca ampliar su participación frente a La Cámpora.

De esta manera, mientras Cristina Kirchner mantiene abierta la posibilidad de regresar a la competencia electoral, Kicillof apuesta por un proceso de selección mediante las PASO. La definición de las candidaturas presidenciales quedará para 2027, en un escenario marcado por las diferencias entre los principales sectores del peronismo.