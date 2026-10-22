El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reclamó este jueves 22 de octubre la unidad del peronismo y de otros sectores opositores para defender la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El mandatario provincial cuestionó la posibilidad de que el Gobierno nacional avance con su eliminación y sostuvo que esa modificación del sistema electoral podría favorecer al presidente Javier Milei en su búsqueda de la reelección en 2027.

Durante una entrevista con C5N, Kicillof planteó que las distintas fuerzas políticas deben coordinar una estrategia común frente a las iniciativas electorales del oficialismo. En ese sentido, afirmó que la eliminación de las primarias alteraría las condiciones en las que la oposición podría organizar sus candidaturas.

"Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei", aseguró el mandatario bonaerense, al referirse a las negociaciones políticas que, según su interpretación, impulsa el Gobierno para conseguir los votos necesarios en el Congreso.

El gobernador también señaló que recientemente hubo conversaciones entre distintos dirigentes del peronismo para analizar el escenario electoral. Según explicó, uno de los principales puntos de coincidencia fue la necesidad de impedir modificaciones que consideren favorables al oficialismo.

"Había que ver cómo nos armábamos para que no puedan manipular el sistema electoral a beneficio de la reelección de Milei", expresó. Además, aseguró que los sectores que participaron de esos intercambios coincidieron en la importancia de sostener las primarias.

Kicillof pidió construir una alternativa opositora para 2027

Más allá de la discusión sobre las PASO, el mandatario provincial consideró que la oposición deberá desarrollar una propuesta política propia si pretende competir en las próximas elecciones presidenciales.

"No alcanza con que a Milei le vaya mal para que en el 27 se pueda proponer una alternativa", advirtió Kicillof, quien remarcó la necesidad de fortalecer los acuerdos políticos y ampliar la construcción electoral hacia las provincias.

En ese marco, sostuvo que el trabajo opositor deberá tener alcance federal y no limitarse a los cuestionamientos contra las decisiones económicas del Gobierno nacional.

La discusión sobre las primarias se convirtió en uno de los puntos de coincidencia entre diferentes sectores del peronismo, pese a las diferencias internas que mantienen sus principales referentes. La posibilidad de eliminarlas genera preocupación entre dirigentes que consideran esa instancia necesaria para ordenar las candidaturas y resolver las competencias dentro de los espacios políticos.

Las críticas de Kicillof al presupuesto y la economía de Milei

En otro tramo de sus declaraciones, el gobernador bonaerense cuestionó el proyecto de presupuesto nacional y advirtió sobre sus posibles consecuencias para las provincias.

Según sostuvo, la propuesta del Ejecutivo profundiza el ajuste fiscal y afecta áreas como infraestructura, educación y salud. También planteó que estos temas podrían convertirse en ejes de coordinación entre gobernadores, legisladores y diferentes espacios opositores.

Kicillof extendió sus cuestionamientos al programa económico nacional, especialmente por la situación del empleo, los ingresos y la actividad industrial.

Asimismo, se refirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y puso en duda que sus beneficios se traduzcan necesariamente en mayor generación de empleo y desarrollo productivo en todas las provincias.

De esta manera, el mandatario bonaerense vinculó la discusión electoral con la necesidad de construir acuerdos políticos y legislativos, mientras el oficialismo busca avanzar con cambios en el sistema de votación de cara a 2027.