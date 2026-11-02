La provincia de Buenos Aires ultima los preparativos para recibir al papa León XIV, quien llegará a la Argentina el próximo domingo 8 de noviembre y desarrollará distintas actividades religiosas durante su visita al país. En territorio bonaerense, uno de los momentos más destacados será el encuentro con el gobernador Axel Kicillof en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, mientras que para la misa del miércoles 11 en Luján se espera la llegada de cientos de miles de fieles.

Los detalles del operativo fueron presentados este lunes 2 de noviembre durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; el ministro de Seguridad, Javier Alonso; y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.

La funcionaria destacó la importancia histórica de la llegada del Santo Padre, al recordar que pasaron 39 años desde la última visita de Juan Pablo II a la Argentina. Además, remarcó que las actividades son organizadas por la Iglesia y que el Gobierno provincial trabajará en conjunto con las autoridades nacionales y municipales para garantizar la seguridad de los participantes.

Kicillof recibirá al Papa en Claypole

El encuentro entre el gobernador bonaerense y León XIV está previsto para el lunes 9 de noviembre, a las 9.15, en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, partido de Almirante Brown.

Durante su visita, el Pontífice compartirá un encuentro con los residentes y trabajadores de la institución, dedicada a la atención y acompañamiento de personas que necesitan cuidados especiales. También participarán delegaciones de otros cottolengos de la provincia.

La actividad será cerrada al público y contará con un dispositivo de seguridad especial para garantizar el traslado del Papa desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el establecimiento.

El ministro Javier Alonso explicó que se coordinará el recorrido por distintos barrios del Conurbano bonaerense, con participación de las fuerzas de seguridad y las autoridades correspondientes.

Una multitud se prepara para recibir al Papa en Luján

Otra de las actividades centrales se desarrollará el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV presida una misa a las 10 en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Ante la expectativa de una convocatoria multitudinaria, el Gobierno bonaerense confirmó un importante operativo de organización, asistencia sanitaria y seguridad.

Los peregrinos podrán ingresar al predio desde las 16 del martes 10 de noviembre. Durante la celebración, el papamóvil recorrerá el trayecto desde la rotonda del tótem hasta la Basílica, mientras que el Pontífice completará los últimos metros caminando.

Para acompañar la espera de los fieles, también se programaron presentaciones de artistas populares y distintas actividades previas a la ceremonia religiosa.

En materia de transporte, las autoridades recomendaron utilizar el tren, que contará con mayores frecuencias. Además, se habilitarán estacionamientos alejados del centro de Luján, ubicados sobre las rutas 7, 5, 47 y 192, así como en distintas localidades cercanas.

El operativo incluirá 85 postas de cuidado, 51 puestos sanitarios, hospitales de asistencia intermedia y espacios preparados para atender emergencias. También se dispondrán sistemas de sonido para que los asistentes puedan seguir la misa desde distintos sectores.

En total, participarán 15.000 voluntarios capacitados, junto con personal de Defensa Civil, Policía y Bomberos.

La coordinación entre Kicillof y el Gobierno nacional

Durante la presentación del operativo, el ministro de Seguridad bonaerense destacó el trabajo conjunto con el Gobierno nacional para organizar la visita papal.

"La Provincia nunca dejó la silla vacía cuando nos convocó Nación", sostuvo Alonso, quien remarcó la importancia de mantener una coordinación permanente entre las distintas administraciones.

El funcionario también aprovechó la oportunidad para reclamar una mayor articulación institucional y señaló que sería positivo que el Gobierno nacional convocara al gobernador para abordar otras problemáticas de los bonaerenses.

Por su parte, Kicillof tiene previsto encabezar una conferencia de prensa este miércoles en Luján, acompañado por autoridades municipales y representantes de la Iglesia, para brindar nuevos detalles sobre el operativo.

La visita de León XIV culminará el miércoles 11 de noviembre, cuando el Pontífice se despida de la Argentina desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para continuar su viaje hacia Perú.